  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лівий Берег - Колос Дивитися онлайн
У тренді

Лівий Берег - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2025, 15:30 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Лівий Берег
Киев
0 - 0
Оновити
19'
Колос
Ковалевка
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
32%
Колос
36%
П1: 2.90 Х: 3.10 П2: 2.54
Цікаві факти
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 7 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Dedukh is FC Levy Bereg Kyiv's top scorer with 3 goals. Andriy Tsurikov has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (7) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Eduard Kozik has collected 6 for Kolos Kovalivka.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 15% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 15% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.94 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
32%
Колос
36%
П1: 2.90 Х: 3.10 П2: 2.54
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 10
    Andrei Riznik
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 99
    Rrapaj, Arinaldo
    Півзахисник
  • 17
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Kostyshin, Ruslan
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
4
Штрафні
3
2
Фоли
4
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Колос
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Штрафний для Колос на фланзі. Пішов високий навіс, який впевнено виловив Механів
13'
Краснічі прилетіло від Різника під дих... Неприємно, але нічого страшного
10'
Небезпечний момент
Колос відповів - Ррапай другим темпом дав метрів із 20-ти! Непогано пішов м'яч, небезпечно, але трохи вище воріт!
9'
Пробує активно грати Лівий Берег на флангах, намагаючись просочитися звідти у штрафний майданчик суперника, але поки результату це не приносить
5'
Штрафний на фланзі для ЛБ. З цікавим розіграшем і наступним навісом, але відбилися ковалівці
3'
Семенов зрубав Сидорова, ще й розвиток атаки зірвав. Був б це не початок матчу – вже можна було б давати жовту.
1'
Господарі відразу ж сходили в атаку флангом, але до удару справа не дійшла
1'
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Колоса: Горох, Поправка, Мисак, Демченко, Теллес, Стефан-Маринель, Алефіренко, Оріхівський, Гусол, Болівар, Денисенко, Ковталюк
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Козик, Гагно, Краснічі, Рапай, Велетень, Сидоров, Третьяков
Інфо
Запасні Лівого Берега: Сташків, Караващенко, Астахов, Самар, Дієго, Войцеховський, Кобзар, Галас, Приходько, Гереш, Сухоручко
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал, Банада, Косовський, Синиця, Шастал, Когут Микола, Різник
Команди сусідять у турнірній таблиці та виборюють виживання. У Лівого Берега 22 очки та 12-е місце в таблиці. У Колоса 21 пункт і 13-й рядок у таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Андрій Коваленко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийме Колос.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Аталанта Аталанта 2 Болонья Болонья 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Утрехт Утрехт 3 Гронінген Гронінген 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Ворскла Ворскла 0 Полісся Полісся 2 Завершено 13:00 - Сьогодні ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 0 Поділля Поділля 2 Завершено 11:00 - Сьогодні Кремінь Кремінь 1 ФК Минай ФК Минай 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 5 000 На сайт
4 150 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Лівий Берег - Колос 13.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Kostyshin, Ruslan розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Колос можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Динамо - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Рух - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.