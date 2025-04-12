Лівий Берег - Колос онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Колос (Ковалевка):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Kostyshin, Ruslan розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Динамо - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній матч команди Колос був зіграний проти Рух - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
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