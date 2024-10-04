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Інгулець - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Інгулець
Петрово
0 - 1
Оновити
23'
Карпати
Львов
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Хід матчу
5' Владислав Бабогло
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
28%
Нічия
19%
Карпати
53%
П1: 7.00 Х: 4.00 П2: 1.50
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 0 times. The goal difference is 5-3 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 5 games.
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, FC Ingulets Petrove have not lost to Karpaty Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Bruninho has scored 7 times for Karpaty Lviv.
  • Oleksandr Pyatov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Denis Miroshnichenko is Karpaty Lviv's biggest assister (4).
  • Karpaty Lviv have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 27% of their matches, Karpaty Lviv in 41% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 27% of halftimes, Karpaty Lviv wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 4, Karpaty Lviv won 0, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 1 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.6 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and Karpaty Lviv is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and Karpaty Lviv is 0.4.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.69 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Карпати
Перша ліга України 2023/2024
19.04.2024 - 13:00 Карпати 1 - 2 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
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Головні події
5'
Владислав Бабогло ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
28%
Нічия
19%
Карпати
53%
П1: 7.00 Х: 4.00 П2: 1.50
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 3
    Dykhtyaruk, Oleksandr
    Захисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 7
    Faraseyenko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 10
    Sad, Valerii
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 17
    Vitaliy, Katrych
    Захисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 21
    Benedyuk, Artem
    Захисник
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
    5
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 55
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Кутові
2
1
Офсайди
2
Фоли
3
Сейви
1
2
Штрафні
2
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Жовта картка
Пушкарьов підкатом на лівому фланзі оборони зупинив Бруніньйо.
20'
Небезпечний момент
Поперечина! Костенко на лівому фланзі штрафного з-під захисника пробив у верхній каркас.
19'
Підлепенець налетів на Малиша в боротьбі в повітрі перед чужим штрафним.
17'
Тримається м'яч у гостей і надалі.
14'
Степінг від Краснопіра на правому фланзі штрафного проти Малиша.
12'
Незабитий пенальті
Паламарчук потягнув рекордний шостий пенальті від Бруніньйо в правий нижній кут!
11'
Небезпечний момент
Пенальті! Паламарчук стрибнув у ноги Костенку, якого Бруніньйо розігнав на лівий фланг атаки.
9'
Краснопір у офсайді під час закидання на лівий фланг атаки.
7'
Подачу Костенка з лівого флангу у воротарському забрав Паламарчук.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар головою від Бабогла на ближній завершив подачу кутового з лівого флангу від Бруніньйо.
4'
Заблоковано удар Бруніньйо на правому фланзі штрафного під час контратаки.
3'
Сада розганяли на правий фланг штрафного, але Бабогло вибив на кутовий.
1'
Кінайрейкін вибив із власного штрафного, але ще в центрі поля Краснопір був у офсайді.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Кемкін, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Очеретько, Танда, Шах.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Підлепенець, Краснопір, Костенко.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Н. Попов, Кисленко, Дубілей, Могильний, Жовтенко, Свистун, Лісняк.
Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов — Пушкарьов, Сад, Фарасєєнко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Карпати йдуть шостими з 9 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 33 очки.
Інфо
Інгулець іде останнім із 3 перемогами, 7 нічиїми та 12 поразками — 16 очок.
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють петровський Інгулець та львівські Карпати.
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Анонс матчу Інгулець - Карпати 14.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 14.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Інгулець та Карпати у попередньому футбольному матчі 04.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Карпати можна подивитися 14.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Оболонь - 04.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Полісся - 07.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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