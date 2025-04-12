Челсі - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою Ипсвич Таун:
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Ипсвич Таун, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 30.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Легія - 10.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: Ипсвич Таун
Попередній поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Вулверхемптон" - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .
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