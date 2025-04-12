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Челсі - Ипсвич Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 квітня 2025, 16:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ипсвич Таун
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Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
35%
Ипсвич Таун
24%
П1: 1.32 Х: 5.66 П2: 8.00
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 5 times, there have been 1 draws while Ipswich Town have won 0 times. The goal difference is 19-4 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 11 meetings, Chelsea FC have won 5 times, there have been 4 draws while Ipswich Town have won 2 times. The goal difference is 23-11 in favour of Chelsea FC.
  • In Premier League, Chelsea FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Ipswich Town scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Chelsea FC have won 6 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Ipswich Town in their last 6 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town haven't scored in 4 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Liam Delap has scored 12 times for Ipswich Town.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 7. Jack Clarke is Ipswich Town's biggest assister (4).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Liam Delap has collected 9 for Ipswich Town.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 43% of their matches, Ipswich Town in 32% of their matches.
  • Chelsea FC wins 43% of halftimes, Ipswich Town wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Ipswich Town.
  • On their last meeting Ipswich Town won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Ipswich Town leads 0-1 away, they win in 46% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Ipswich Town.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Ipswich Town won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Ipswich Town and Ipswich Town scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Ipswich Town is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Ipswich Town is 1.4.
  • Chelsea FC scores 2.59 goals when playing at home and Ipswich Town scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 21:45 Ипсвич Таун 2 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легія 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Копенгаген В
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Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 2 - 4 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Кубок Англії 2024/2025
03.03.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
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Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
35%
Ипсвич Таун
24%
П1: 1.32 Х: 5.66 П2: 8.00
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Ипсвич Таун
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні: Волтон, Вульфенден, Таунсенд, Луонго, Тейлор, Філоджин, Чаплін, Броудгед, Делап.
Іпсвіч: А. Палмер — Туанзебе, О’Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Каюсте — Джонсон, Енсісо, Дж. Кларк — Гірст.
Запасні: Йоргенсен, Ачімпонг, Бадьяшиль, Джеймс, Гюсто, Дьюзбері-Голл, Джордж, Санчо, Нкунку.
Челсі: Санчес — Чалоба, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Іпсвіч — 2:0.
Інфо
Іпсвіч іде третім із кінця з 4 перемогами, 8 нічиїми та 19 поразками — 20 очками.
Інфо
Челсі йде шостим із 15 перемогами, 8 нічиїми та 8 поразками — 53 очками.
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Іпсвіч.
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Анонс матчу "Челсі" - Ипсвич Таун 13.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ипсвич Таун проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою Ипсвич Таун:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Ипсвич Таун, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Ипсвич Таун та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 30.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Ипсвич Таун можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Ипсвич Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Легія - 10.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Ипсвич Таун

Попередній поєдинок команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Вулверхемптон" - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Ипсвич Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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