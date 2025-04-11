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Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 квітня 2025, 17:00 - Сити Граунд
Головний суддя: Поусон, Крейг
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
44'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
16' Абдулайе Дукуре 39' Branthwaite, Jarrad
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
38%
Нічия
33%
Евертон
29%
П1: 2.12 Х: 3.20 П2: 3.60
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Everton FC is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 14 meetings, Nottingham Forest have won 5 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 19-14 in favour of Everton FC.
  • Nottingham Forest's last home win against Everton FC was in 1995.
  • Last season Everton FC won both games against Nottingham Forest (2-0 at home and 1-0 away).
  • Nottingham Forest have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Nottingham Forest have a winning streak of 5 matches.
  • Nottingham Forest haven't lost in their last 6 games.
  • Nottingham Forest have won 3 home matches in a row.
  • Nottingham Forest haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Everton FC haven't won in their last 6 games.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 18 goals. Iliman Ndiaye has scored 7 times for Everton FC.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 36% of their matches, Everton FC in 29% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 36% of halftimes, Everton FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 2 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Everton FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Everton FC won 2, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Nottingham Forest scores 1 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Everton FC is 1.
  • Nottingham Forest scores 1.4 goals when playing at home and Everton FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Евертон 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Головні події
39'
Branthwaite, Jarrad
16'
Абдулайе Дукуре
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
38%
Нічия
33%
Евертон
29%
П1: 2.12 Х: 3.20 П2: 3.60
Склади команд
26
Sels, Matz
19
Moreno, Alex
5
Murillo
31
Нікола Міленковіч
7
Williams, Neco
8
Anderson, Elliot
16
Dominguez, Nicolas
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Gibbs-White, Morgan
20
Silva, Jota
11
Wood, Chris
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
10
Ndiaye, Iliman
22
Broja, Armando
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Jota
    Форвард
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 19
    Moreno, Alex
  • 5
    Murillo
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 26
    Sels, Matz
  • 22
    Broja, Armando
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
    16
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Дэвид Мойес
Трансляція
39'
«Форест» нічим не відповідає на цей момент. «Евертон» став тією командою, яка створює більше небезпеки. Особливо гарно діє Гаррісон.
33'
Небезпечний момент
Чудова подача від Гаррісона, замикав Ндіайє головою - у руки Сельсу!
27'
Жота Сілва завершує перший момент у «Фореста» в цьому матчі. Прийняв м'яч у штрафному, розвернувся і пробив низом - легка здобич для Пікфорда.
24'
Небезпечний момент
Гаррісон віддав у коридор на Гарнера по правому краю штрафного, той пробив сходу - Сельс на місці!
19'
Небезпечний момент
Гаррісон підхопив м'яч на правому фланзі, змістився ближче до центру і пробив - над поперечиною!
16'
Жовта картка
Ну, пора вже роздавати жовті. Дукуре б'є Андерсену в підколінне сухожилля - жовта.
13'
Брантуейт просто без м'яча в простій ситуації збиває на фланзі Жоту. Миколенко до того моменту вже забрав м'яч під свій контроль. Пощастило центрбеку, що обійшлося лише штрафним.
8'
Більше вискакує на чужу половину поля «Форест». Щоправда, поки що взагалі без небезпечних моментів. Взаємна нейтралізація.
5'
Хе-хе, і таке буває. М'яч відскочив до Ґейє, Ідрісса одразу ж пробив із лінії штрафного, але... влучив у Бройю, у свого ж. Невдало розташувався Армандо.
3'
Цікаво, що зустрічаються дві вкрай контратакувальні команди. Але комусь сьогодні доведеться більше володіти м'ячем...
1'
Свисток
Стартовий свисток пролунав, поїхали!
Інфо
"Евертон": Пікфорд, О'Браєн, Тарковскі (к), Брантуейт, Миколенко, Гана, Гарнер, Дукуре, Гарріссон, Ндіайє, Бройя
Інфо
"Ноттінгем": Селс, Мурілло, Вільямс, Андерсон, Гіббс-Вайт, Вуд, Хадсон-Одої, Домінгес, Морено, Жота, Міленкович
Інфо
Добрий день, пані та панове! Третя команда АПЛ (57 очок) приймає 15-ту (35 балів). «Ноттінгем» проти “Евертона”.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - Евертон 12.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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