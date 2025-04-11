Ноттінгем Форест - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.
Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою Евертон (Ливерпуль):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Астон Вілла" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Арсенал - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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