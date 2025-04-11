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Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 квітня 2025, 14:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 1
Оновити
10'
Крістал Пелес
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Крістал Пелес
33%
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.50
Цікаві факти
  • During the last 17 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 11 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 45-16 in favour of Manchester City.
  • During the last 36 meetings, Manchester City have won 22 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 76-33 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 2-2 (Manchester City at home) and 2-4 (Crystal Palace at home).
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Crystal Palace scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace haven't lost in their last 8 games.
  • Crystal Palace have lost none of their last 8 away matches.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 21 goals. Jean Philippe Mateta has scored 13 times for Crystal Palace.
  • Savinho has assisted the most goals for Manchester City with 8. Eberechi Eze is Crystal Palace's biggest assister (8).
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, Crystal Palace in 39% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, Crystal Palace wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Manchester City.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Crystal Palace won 0, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 1.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Crystal Palace is 1.4.
  • Manchester City scores 2.48 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Crystal Palace scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
24
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 14:15 Фулгем 0 - 3 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 14:15 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Міллуолл В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Крістал Пелес
33%
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.50
Склади команд
31
Едерсон
75
O'Reilly, Nico
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
82
Lewis, Rico
8
Матео Ковачіч
14
Gonzalez, Nicolas
17
De Bruyne, Kevin
19
Ілкай Гюндоган
87
McAtee, James
7
Marmoush, Omar
1
Henderson, Dean
26
Richards, Chris
8
Lerma, Jefferson
5
Lacroix, Maxence
12
Munoz, Daniel
20
Wharton, Adam
18
Kamada, Daichi
3
Mitchell, Tyrick
7
Ісмаїла Сарр
10
Eze, Eberechi
14
Жан-Филипп Матета
Стартовий склад
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 87
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Glasner, Oliver
Статистика матчу
79%
Володіння м'ячем
21%
1
Офсайди
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
5'
Небезпечний момент
Макеті пробив з меж штрафного, але прямо у голкіпера, тому Генедрсон спокійно забрав м'яч у руки
5'
О'Райллі виконав закидання з лівого флангу, але суперники встигли перехопити м'яч
4'
Після навісу з правого флангу Матета пробив головою, але не влучив по воротах
3'
Офсайд
Спроба атаки Містян закінчилася положенням поза грою в Мармуша
1'
Свисток
Джарред Джиллетт дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Джарред Джиллетт
Головний тренер Крістал Пелес: Олівер Гласнер
На лаві запасних: Кпорха, Ворд, Г'юз, Девенні, Клайн, Матеус Франка, Меттьюз, Уме, Чілвелл
Інфо
Стартовий склад Крістал Пелес (3-4-2-1): Гендерсон - Лакруа, Лерма, Річардс - Мітчелл, Камада, Вортон, Муньйос - Езе, Сарр - Матета
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Вітор Рейс, Бобб, Гріліш, Доку, Нуньеш, Ортега, Савіньйо, Сілва, Хусанов
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - О'Райллі, Гвардіол, Діаш, Льюїс - Ковачич, Ніко - Де Брюйне, Гюндоган, Макеті - Мармуш
Напередодні матчу Манчестер Сіті займає шосту сходинку турнірної таблиці відстаючи від лідера на 21 бал, а від зони Ліги чемпіонів - на один, проте Ньюкасл, який йде п'ятим, має гру в запасі. Крістал Пелес наразі одинадцятий з відставанням від лідера на 30 очок, а від зони єврокубків - на вісім
Поєдинок пройде у Манчестері на Еттіхаді та розпочнеться о 14:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 32-го туру Англійської прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті прийме у гостях Крістал Пелес
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес" 12.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес" можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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