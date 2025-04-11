Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Манчестер Сіті займає шосту сходинку турнірної таблиці відстаючи від лідера на 21 бал, а від зони Ліги чемпіонів - на один, проте Ньюкасл, який йде п'ятим, має гру в запасі. Крістал Пелес наразі одинадцятий з відставанням від лідера на 30 очок, а від зони єврокубків - на вісім