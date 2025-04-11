Манчестер Сіті - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
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