Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Брентфорд 12.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.04.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Реал - 08.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Челсі" - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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