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Арсенал - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 квітня 2025, 19:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Саймон Хупер
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
29%
Брентфорд
33%
П1: 1.60 Х: 4.00 П2: 5.33
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Arsenal FC have won 7 times, there have been 1 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 16-7 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Brentford FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Brentford FC scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 7 games.
  • Brentford FC haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Brentford FC in their last 4 encounters.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 10-4-1.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Bryan Mbeumo has scored 16 times for Brentford FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Mikkel Damsgaard is Brentford FC's biggest assister (9).
  • Jurrien Timber has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Keane Lewis-Potter has collected 5 for Brentford FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 56% of their matches, Brentford FC in 34% of their matches.
  • Arsenal FC wins 56% of halftimes, Brentford FC wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brentford FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Brentford FC won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Brentford FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.16 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.61 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
6
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.01.2025 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено ПСВ Н
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
29%
Брентфорд
33%
П1: 1.60 Х: 4.00 П2: 5.33
Трансляція
Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Піннок, Єнсен, Мі, Ярмолюк, Конак, Кайоде, Нуньє.
Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Вісса.
Запасні: Нето, Тімбер, Льюїс-Скеллі, Генрі-Френсіс, Едегор, Сака, Меріно, Батлер-Оєдеджі, Стерлінг.
Арсенал: Рая — Парті, Саліба, Ківьор, Тірні — Зінченко, Жоржиньо, Райс — Нванері, Мартінеллі, Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Арсенал (3:1).
Інфо
Брентфорд іде дванадцятим із 12 перемогами, 6 нічиїми та 133 поразками — 42 очки.
Інфо
Арсенал іде другим із 17 перемогами, 11 нічиїми та 3 поразками — 62 очки.
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Брентфорд.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - Брентфорд 12.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та Арсенал у попередньому футбольному матчі 01.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Реал - 08.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Челсі" - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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