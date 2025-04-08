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Барселона - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 квітня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Барселона
Барселона
-
Оновити
1'
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
31%
Боруссія
29%
П1: 1.36 Х: 5.80 П2: 8.10
Цікаві факти
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 21 games.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 58% of their matches, Borussia Dortmund in 43% of their matches.
  • FC Barcelona wins 58% of halftimes, Borussia Dortmund wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Borussia Dortmund.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 3 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Barcelona won 2, Borussia Dortmund won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Borussia Dortmund is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Borussia Dortmund is 0.67.
  • FC Barcelona scores 2.86 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 3 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
17.09.2019 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Кубок Іспанії 2024/2025
02.04.2025 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 22:00 Атлетіко 2 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
05.04.2025 - 16:30 Фрайбург 1 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Майнц В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 19:45 Лілль 1 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.03.2025 - 16:30 Боруссія 0 - 1 Завершено Аугсбург П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
31%
Боруссія
29%
П1: 1.36 Х: 5.80 П2: 8.10
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
16
Lopez, Fermín
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
1
Kobel, Gregor
5
Bensebaini, Ramy
3
Anton, Waldemar
23
Емре Джан
26
Ryerson, Julian
8
Nmecha, Felix
17
Chukwuemeka, Carney
10
Юліан Брандт
27
Adeyemi, Karim
9
Guirassy, Serhou
43
Gittens, Jamie
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 9
    Guirassy, Serhou
    Форвард
  • 43
    Gittens, Jamie
    Форвард
  • 10
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 17
    Chukwuemeka, Carney
    Півзахисник
  • 5
    Bensebaini, Ramy
  • 3
    Anton, Waldemar
    Захисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Нико Ковач
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу з Норвегії: Еспен Ескос
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Ніко Ковач
На лаві запасних: Баєр, Ветьєн, Дюранвіль, Зюле, Кабар, Коуту, Лотка, Маєр, Озкан, Рейна, Свенсон
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд (4-2-3-1): Кобель - Ріерсон, Бенсабаїні, Джан, Антон - Нмеча, Чуквуемека - Байна-Гіттенс, Брандт, Адеємі - Гірассі
Інфо
Головний тренер Барселони: Ганзі Флік
На лаві запасних: Араухо, Віктор, Гаві, Кокен, Крістенсен, Мартін, Пенья, Торре, Торрес, Фаті, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-2-3-1): Щенсний - Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде - де Йонг, Педрі - Рафінья, Лопес, Ямаль - Левандовський
Нагадаємо, що на груповому етапі Барселона фінішувала на другій позиції з дев'ятнадцятьма очками, а на стадії плей-офф в 1/8 фіналу здолала Бенфіку (1:0, 3:1). Боруссія Дортмунд завершила групову стадію на десятій сходинці з п'ятнадцятьма балами, а на стадії плей-офф вже встигла пройти Спортінг (3:0, 0:0) та Лілль (1:1, 2:1)
Поєдинок пройде у Барселоні на Естадіо Олімпіко та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому Барселона прийме у гостях Боруссію Дортмунд
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - "Боруссія" 09.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 09.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 11.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Нико Ковач розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Боруссія" можна подивитися 09.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Фрайбург - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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