Барселона - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - "Боруссія" 09.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 09.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 11.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Нико Ковач розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Фрайбург - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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