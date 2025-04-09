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Парі Сен-Жермен - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 квітня 2025, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Маурицио Мариани
Парі Сен-Жермен
Париж
-
Оновити
1'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
40%
Нічия
30%
Астон Вілла
30%
П1: 1.41 Х: 5.35 П2: 7.50
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 6 matches.
  • Aston Villa have a winning streak of 7 matches.
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 47% of their matches, Aston Villa in 23% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 47% of halftimes, Aston Villa wins 23%.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • Paris Saint-Germain scores 2.46 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
05.04.2025 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2024/2025
16.03.2025 - 21:45 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
08.03.2025 - 18:00 Ренн 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
40%
Нічия
30%
Астон Вілла
30%
П1: 1.41 Х: 5.35 П2: 7.50
Склади команд
1
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
51
Pacho, Willian
35
Beraldo
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
87
Neves, Joao
7
Kvaratskhelia, Khvicha
10
Усман Дембеле
14
Doue, Desire
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
14
Torres, Pau
12
Люка Дінь
8
Юрі Тілеманс
44
Kamara, Boubacar
27
Rogers, Morgan
7
McGinn, John
41
Ramsey, Jacob
9
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 14
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 35
    Beraldo
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 9
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Унаи Эмери
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла"
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В ефірі
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Інфо
Арбітр — Мауріціо Маріані (Італія).
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакімі (к) — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Дуе. Головний тренер — Луїс Енріке.
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес — Дінь, Торрес, Конса, Кеш — Камара, Тілеманс — Ремзі, Макгінн (к), Роджерс — Рашфорд. Головний тренер — Унай Емері.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Астон Вілла.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла" 09.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 09.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла" можна подивитися 09.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Анже - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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