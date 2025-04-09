Парі Сен-Жермен - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Астон Вілла" 09.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 09.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Луис Энрике



Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Анже - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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