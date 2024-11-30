Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Боруссія" 12.04.2025, Чемпіонат Німеччини

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 12.04.2025

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти "Інтер" - 08.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Попередній поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти "Барселона" - 09.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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