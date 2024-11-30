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Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 12 квітня 2025, 19:30 - Альянц Арена
Головний суддя: Тобиас Велц
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
25%
Боруссія
38%
П1: 1.41 Х: 5.33 П2: 6.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund when Bayern Munich is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 24 times, there have been 8 draws while Borussia Dortmund have won 5 times. The goal difference is 93-38 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 83 meetings, Bayern Munich have won 41 times, there have been 23 draws while Borussia Dortmund have won 19 times. The goal difference is 160-97 in favour of Bayern Munich.
  • Last season's matches: 0-2 (Bayern Munich at home) and 0-4 (Borussia Dortmund at home).
  • Did you know that Bayern Munich scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Bayern Munich haven't lost in their last 4 games.
  • Borussia Dortmund have received 6 red cards this season. This is the highest number in Bundesliga.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 14 home matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 4 of their 14 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich's home record this season: 12-1-1.
  • Harry Kane is Bayern Munich's top scorer with 23 goals. Serhou Guirassy has scored 15 times for Borussia Dortmund.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Bayern Munich with 9. Pascal Gross is Borussia Dortmund's biggest assister (7).
  • Konrad Laimer has more yellow cards (7) than any other player at Bayern Munich. Ramy Bensebaini has collected 6 for Borussia Dortmund.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 53% of their matches, Borussia Dortmund in 43% of their matches.
  • Bayern Munich wins 53% of halftimes, Borussia Dortmund wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Bundesliga, Bayern Munich has better performance than Borussia Dortmund.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 2, Borussia Dortmund won 1, 2 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 2.2 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1.4 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 1.6.
  • Bayern Munich scores 2.77 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 1.52 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
24
Перемог
43
Ігор
11
Перемог
Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія
Останні матчі - Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
04.04.2025 - 21:30 Аугсбург 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
29.03.2025 - 16:30 Баварія 3 - 2 Завершено Санкт-Паулі В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:00 Байєр 0 - 2 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
05.04.2025 - 16:30 Фрайбург 1 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Майнц В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 19:45 Лілль 1 - 2 Завершено Боруссія В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
25%
Боруссія
38%
П1: 1.41 Х: 5.33 П2: 6.00
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Тобіас Вельц
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Ніко Ковач
На лаві запасних: Адеємі, Бенсебаїні, Гіттенс, Дюранвіль, Коуту, Маєр, Нмеча, Рейна, Чуквуемека
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд (3-4-2-1): Кобель - Антон, Джан, Зюле - Свенссон, Озкан, Гросс, Ріерсон - Брандт - Гірассі, Баєр
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних: Бое, Відович, Геррейро, Гнабрі, Коман, Кусі Асаре, Павлович, Пальїнья, Перец
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Урбіг - Станішич, Кім, Даєр, Лаймер - Горецка, Кімміх - Сане, Мюллер, Олісе - Кейн
Напередодні матчу Баварія лідирує в турнірній таблиці маючи відрив від Баєра у п'ять очок, при чому Леверкузен провів свій поєдинок поточного туру. Боруссія наразі дев'ята з відставанням у 27 очок від свого сьогоднішнього суперника і у чотири від зони єврокубків
Поєдинок пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції Дер Класікер, в якому, в рамках 29-го туру німецької Бундесліги Баварія Мюнхен прийме у гостях Боруссію Дортмунд
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Останні матчі
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Анонс матчу "Баварія" - "Боруссія" 12.04.2025, Чемпіонат Німеччини

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 12.04.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 30.11.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія" можна подивитися 12.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти "Інтер" - 08.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти "Барселона" - 09.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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