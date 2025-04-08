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Арсенал - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 квітня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Ирфан Пельто
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
31%
Реал
31%
П1: 2.30 Х: 3.50 П2: 3.56
Цікаві факти
  • Arsenal FC haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, Real Madrid in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, Real Madrid wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Arsenal FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 4 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Arsenal FC won 2, Real Madrid won 1, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 0.5 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Real Madrid is 1.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Real Madrid is 0.5.
  • Arsenal FC scores 2.15 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
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Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
31%
Реал
31%
П1: 2.30 Х: 3.50 П2: 3.56
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Фран, Местре, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас, Гонсало, Хакобо, Чема, Лоренсо.
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба — Модрич, Камавінга — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Реал до цього вибив Манчестер Сіті та Атлетіко.
Інфо
Арсенал до цього вибив ПСВ.
Ірфан Пельто (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та мадридський Реал.
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Анонс матчу Арсенал - Реал 08.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 08.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Реал можна подивитися 08.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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