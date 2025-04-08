Арсенал - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 08.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
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