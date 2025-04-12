Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" 13.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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