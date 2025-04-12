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Ліверпуль - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 квітня 2025, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
26%
Вест Хем Юнайтед
35%
П1: 1.30 Х: 5.66 П2: 8.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and West Ham United is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 23 times, there have been 7 draws while West Ham United have won 1 times. The goal difference is 69-17 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 62 meetings, Liverpool FC have won 38 times, there have been 14 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 126-58 in favour of Liverpool FC.
  • West Ham United's last away win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season's matches: 3-1 (Liverpool FC at home) and 2-2 (West Ham United at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Liverpool FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that West Ham United scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to West Ham United in their last 11 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 12-2-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 27 goals. Jarrod Bowen has scored 8 times for West Ham United.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 17. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (6).
  • Darwin Nunez has more yellow cards (8) than any other player at Liverpool FC. Tomas Soucek has collected 8 for West Ham United.
  • A year ago, West Ham United were number 8 in the table with 45 points. Now they are number 15 with 35 points.
  • Liverpool FC wins 1st half in 49% of their matches, West Ham United in 21% of their matches.
  • Liverpool FC wins 49% of halftimes, West Ham United wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 5 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than West Ham United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, West Ham United won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and West Ham United is 1.8.
  • Liverpool FC scores 2.23 goals when playing at home and West Ham United scores 1.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
19
Перемог
28
Ігор
5
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.12.2024 - 19:15 Вест Хем Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
26%
Вест Хем Юнайтед
35%
П1: 1.30 Х: 5.66 П2: 8.50
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Ендрю Медлі
Головний тренер Вест Гем Юнайтед: Грем Поттер
На лаві запасних: Альварес, Емерсон, Луїс Гільєрме, Родрігес, Соучек, Фергюсон, Фюллькруг, Цоуфал
Інфо
Стартовий склад Вест Гем Юнайтед (3-4-2-1): Ареоля - Кілман, Мавропанос, Тодібо - Скарлс, Ворд-Праус, Солер, Ван-Біссака - Пакета, Кудус - Боуен
Головний тренер Ліверпулю: Арне Слот
На лаві запасних: Гакпо, Елліотт, Ендо, К'єза, Кванса, Келлехер, Робертсон, Собослай, Ярош
Інфо
Стартовий склад Ліверпулю (4-2-3-1): Аліссон - Цімікас, Ван Дейк, Конате, Бредлі - Макаллістер, Гравенберх - Діас, Джонс, Салах - Діогу Жота
Напередодні матчу Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці маючи відрив від Арсеналу у десять очок. З урахуванням того, що Каноніри провели свій поєдинок поточного туру Мерсисайдцям необхідно виграти три поєдинки, аби достроково здобути чемпіонський титул. Вест Гем наразі шістнадцятий і має відрив від зони вильоту у п'ятнадцять очок, а відставання від зони єврокубків складає вісімнадцять балів
Поєдинок пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Вест Гем Юнайтед
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" 13.04.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 29.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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