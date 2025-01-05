Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лаціо - Рома 13.04.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 05.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)

Рік заснування Лаціо (Рим): 1900

Країна: Италия

Тренер: Игор Тудор



Попередній поєдинок команди Лаціо був зіграний проти Буде-Глімт - 10.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ювентус - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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