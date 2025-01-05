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Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 квітня 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Sozza, Simone
Лаціо
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
39%
Нічия
33%
Рома
28%
П1: 2.71 Х: 3.14 П2: 2.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Lazio Rome and AS Roma is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Lazio Rome playing at home, Lazio Rome have won 16 times, there have been 8 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 49-43 in favour of Lazio Rome.
  • During the last 70 meetings, Lazio Rome have won 22 times, there have been 19 draws while AS Roma have won 29 times. The goal difference is 97-80 in favour of AS Roma.
  • AS Roma's last away win against Lazio Rome was in 2016.
  • Last season's matches: 0-0 (Lazio Rome at home) and 1-0 (AS Roma at home).
  • AS Roma have a winning streak of 7 matches in Serie A.
  • Did you know that Lazio Rome scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Lazio Rome haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • When playing at home, Lazio Rome have not lost to AS Roma in their last 9 encounters.
  • Lazio Rome haven't scored in 1 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 15 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 5-6-4.
  • Taty Castellanos is Lazio Rome's top scorer with 9 goals. Artem Dovbyk has scored 11 times for AS Roma.
  • AS Roma have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Lazio Rome wins 1st half in 50% of their matches, AS Roma in 32% of their matches.
  • Lazio Rome wins 50% of halftimes, AS Roma wins 32%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 2 goals.
  • When Lazio Rome leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Lazio Rome.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • In the last 5 meetings Lazio Rome won 2, AS Roma won 2, 1 draws.
  • Lazio Rome scores 0.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 0.6 goals against Lazio Rome (on average).
  • Average number of goals in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Lazio Rome scores 1.96 goals when playing at home and AS Roma scores 1.13 goals when playing away (on average).
  • Nicolo Rovella has more yellow cards (11) than any other player at Lazio Rome. Bryan Cristante has collected 7 for AS Roma.
Особисті зустрічі
Лаціо
10
Перемог
29
Ігор
12
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Лаціо
Кубок Італії 2023/2024
10.01.2024 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Лаціо 0 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Лаціо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Буде-Глімт 2 - 0 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 19:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.03.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 16:00 Болонья 5 - 0 Завершено Лаціо П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Вікторія Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 17:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Атлетік 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 19:00 Емполі 0 - 1 Завершено Рома В
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
39%
Нічия
33%
Рома
28%
П1: 2.71 Х: 3.14 П2: 2.66
LIVE
Трансляція матчу Лаціо - Рома
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Стартовий склад Лаціо:
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Стартовий склад Роми: Свілар — НʼДіка, Манчіні, Челік — Анхеліньйо, Паредес, Коне, Салемакерс — Пеллегріні (к), Суле — Довбик. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 32-го раунду Серії А між Лаціо та Ромою.
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Останні матчі
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Анонс матчу Лаціо - Рома 13.04.2025, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 05.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лаціо - Рома можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Лаціо - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Игор Тудор

Попередній поєдинок команди Лаціо був зіграний проти Буде-Глімт - 10.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ювентус - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лаціо - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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