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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 квітня 2025, 18:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Оливер, Майкл
Ньюкасл
Ньюкасл
1 - 1
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
16' Ugarte, Manuel 24' Tonali, Sandro 37' Garnacho, Alejandro 43' Yoro, Leny
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
30%
П1: 1.69 Х: 4.00 П2: 4.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester United when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 8 times, there have been 7 draws while Manchester United have won 14 times. The goal difference is 50-37 in favour of Manchester United.
  • During the last 63 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 36 times. The goal difference is 124-67 in favour of Manchester United.
  • Manchester United's last away win against Newcastle United was in 2020.
  • Last season's matches: 1-0 (Newcastle United at home) and 3-2 (Manchester United at home).
  • Did you know that Newcastle United scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester United scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Newcastle United have a winning streak of 4 matches.
  • When playing at home, Newcastle United have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 6 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Alexander Isak is Newcastle United's top scorer with 20 goals. Bruno Fernandes has scored 8 times for Manchester United.
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 8. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (9).
  • Joelinton has more yellow cards (9) than any other player at Newcastle United. Manuel Ugarte has collected 8 for Manchester United.
  • Newcastle United wins 1st half in 52% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Newcastle United wins 52% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Manchester United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United scores 2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.6 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester United is 1.
  • Newcastle United scores 2.04 goals when playing at home and Manchester United scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 51 points. Now they are number 13 with 38 points.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
8
Перемог
28
Ігор
14
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.12.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.04.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Кубок англійської ліги 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ліверпуль 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 15:45 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Ліон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
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Новини команд
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Головні події
43'
Yoro, Leny
37'
Garnacho, Alejandro ГООЛ!
ГООЛ! Tonali, Sandro
24'
16'
Ugarte, Manuel
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
35%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
30%
П1: 1.69 Х: 4.00 П2: 4.50
Склади команд
22
Pope, Nick
21
Livramento, Tino
33
Деніел Берн
5
Schar, Fabian
2
Кіран Тріпп'єр
7
Joelinton
8
Tonali, Sandro
39
Guimaraes, Bruno
11
Barnes, Harvey
14
Александер Ісак
23
Murphy, Jacob
1
Bayindir, Altay
3
Mazraoui, Noussair
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
15
Yoro, Leny
20
Dalot, Diogo
25
Ugarte, Manuel
14
Крістіан Еріксен
41
Amass, Harry
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
Стартовий склад
  • 11
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 8
    Tonali, Sandro
    24
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    37
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
    16
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 41
    Amass, Harry
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
    43
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Tindall, Jason
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
3
Штрафні
4
2
Офсайди
5
Удари повз
Блоковано ударів
1
2
Фоли
3
2
Удари в отвір
3
5
Кутові
1
2
Сейви
1
ЖК
2
48%
Володіння м'ячем
52%
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Ньюкасл у першому таймі виглядав активніше в атаці, намагався тиснути, і зрештою відкрив рахунок. Втім, МЮ зміг відігратися у швидкій атаці з шикарним по виконанню ударом Гарначо! 1:1 у нас до перерви!
45+3'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! 1:1 після першого тайму!
45+1'
Інфо
2 хвилини накинув суддя до першого тайму
45'
Небезпечний момент
А Гарначо знову знайшов момент для удару після помилки захисника Ньюкасла, намагався обвести кіпера ударом метрів з 20, але тут Поуп на місці!
44'
Кутовий
Ну а черговий кутовий Ньюкасла завершився черговим навісом, черговим ударом головою, але знову набагато вище воріт
43'
Жовта картка
Кутовий для Ньюкасла - двічі намагалися подавати, але суперники дуже активно штовхалися в штрафному. У результаті суддя навіть гірчичник Йоро виписав
40'
Кутовий
Кутовий для господарів. Знову навіс, але знову до удару справа не дійшла. Не дуже йдуть подачі верхос сьогодні у Ньюкасла
37'
Гоооол!!!
Гооол! Зрівнює МЮ! Швидка атака, Дало простягнув центром, скинув трохи на флангу, і Гарначо бльярдним ударом під штангу поклав! Ідеальне виконання удару! 1:1 у нас!
36'
Інфо
5:2 за ударами у нас на користь Ньюкасла зараз. І 2:1 - у площину
35'
Кутовий
Берн після навісу з кутового пробив головою вище воріт. Але черговий удар по воротах МЮ слід зазначити
34'
Небезпечний момент
Ох, знову момент у сорок! Атака з подачею з флангу, м'яч зрештою після пари рикошетів прилетів до Тоналі, той пробивав метрів з 10-ти, але просто влучи у кіпера МЮ, який пішов на вихід!
31'
МЮ сходив в атаку, і начебто непоганий простріл з флангу у штрафний майданчик пройшов, але ніхто там його замкнути не зміг, не встиг
30'
Краще поки що Ньюкасл виглядає, цікавіше та активніше в атаці, насамперед
28'
Небезпечний момент
Розіграли кутовий сороки – довели низом м'яч до Тоналі, який дуже небезпечно пробив метрів із 30-ти! Низом, під штангу, але трохи повз! А влучив би - бути б голу!
26'
Ну і сороки на куражі продовжують атакувати, причому включаюйи досить високим пресинг
24'
Небезпечний момент
Гооол! Ньюкасл відкриває рахунок! Хороша атака, господарі вирішили зіграти через центр, Ісак накинув з лінії штрафного майданчика на Тоналі, який і вколотив на силу в сітку! 1:0!
23'
Небезпечний момент
А ось пройшов навіс від Ньюкасла і Ісак пробив головою трохи повз! Небезпечно було, але мимо. При цьому було схоже на офсайд Ісака!
22'
І знову - ніби і непоганий за задумом переведення верхи на фланг на загострення від Ньюкасла, але знову - сильно і м'яч полетів за лицьову
20'
Хороший розрізний пас був на Зіркзе, який міг вивалюватися віч-на-віч, але таки захисник Ньюкасла в підкаті встигає перервати цю передачу
17'
Тріпп'єр із флангового штрафного так вішав, що перекрутив за лицьову. Не йдуть поки що навіси сьогодні у Ньюкасла
16'
Жовта картка
Дало в центрі поля обрізався, і Угарт доводиться фолити на жовту, щоб зірвати контру суперника
15'
Інфо
36:64 володіння на користь МЮ.
14'
Алтай поки що впевнено виловлює все, що летить у його напрямі. Щоправда, поки що це легкі м'ячі. Ось виловив турок навіс із флангу
12'
Небезпечний момент
А ось момент МЮ – гарна, швидка атака, вивели Зіркзе по центру, але удар останнього Поуп встиг потягнути, викинувши руки!
11'
Штрафний на фланзі для сорок. Трип'єр довго готувався, але зрештою навісив просто в руки кіперу МЮ.
9'
Чергова атака МЮ закінчилася неточним пасом-навісом із флангу...
7'
Турок Алтай Байиндир, нагадаємо, у воротах МЮ сьогодні. А от Онана немає у заявці після провального матчу ЛЄ з Ліоном
6'
МЮ пару хвилин потримав м'яч, але все закінчилося неточним пасом Угарте - партнер просто не пішов у зону, куди він відправляв м'яч
4'
Небезпечний момент
Ух, після втрати МЮ Мерфі хльостко дав низом метрів із 25-ти! Гарний удар, але трохи повз, поряд зі штангою!
2'
Ньюкасл активно розпочав. І після прострілу з флангу Жоелінтон забив, правда, вже після свистка, який зафіксував офсайд
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Баїндір, Мазрауї, Лінделоф, Йоро, Дало, Фіорентіно, Фернандес, Еріксен, Угарте, Гарначо, Зіркзе
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Берн, Лівраменто, Гімарайнс, Тоналі, Жоелінтон, Мерфі, Ісак, Барнс
У МЮ 38 очок та 13-е місце у таблиці
Ньюкасл йде на 7-му місці в таблиці, маючи в активі 53 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Кріс Кавана
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 32-го туру АПЛ, в якому Ньюкасл прийме Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 13.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 30.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Tindall, Jason и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 07.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ліон - 10.04.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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