Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 13.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 30.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Tindall, Jason и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 07.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ліон - 10.04.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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