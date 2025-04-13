Алавес - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Алавес" - Реал 13.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 24.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Країна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Арсенал - 08.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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