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Алавес - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 квітня 2025, 17:15 - Мендисорроса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Алавес
Витория-Гастейс
0 - 0
Оновити
23'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
19' Asencio, Raul
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
33%
Нічия
38%
Реал
29%
П1: 5.33 Х: 4.00 П2: 1.60
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Real Madrid when Deportivo Alaves is playing at home is 1-4. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Real Madrid is 0-3. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 1 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 32-10 in favour of Real Madrid.
  • During the last 27 meetings, Deportivo Alaves have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 22 times. The goal difference is 75-20 in favour of Real Madrid.
  • Deportivo Alaves's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season Real Madrid won both games against Deportivo Alaves (5-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 6% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 6 games against Real Madrid.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 6 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Kike Garcia is Deportivo Alaves's top scorer with 11 goals. Kylian Mbappe has scored 22 times for Real Madrid.
  • Carlos Vicente has assisted the most goals for Deportivo Alaves with 3. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (6).
  • A year ago, Deportivo Alaves were number 13 in the table with 32 points. Now they are number 17 with 30 points.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 27% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 27% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Deportivo Alaves.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Deportivo Alaves scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3.2 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and Real Madrid is 1.
  • Deportivo Alaves scores 1.1 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Алавес
2
Перемог
15
Ігор
13
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Алавес
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 15:00 Жирона 0 - 1 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.03.2025 - 19:30 Алавес 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.03.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.03.2025 - 17:15 Алавес 1 - 0 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Алавес Н
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Вільярреал 1 - 2 Завершено Реал В
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Головні події
19'
Asencio, Raul ГООЛ!
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
33%
Нічия
38%
Реал
29%
П1: 5.33 Х: 4.00 П2: 1.60
Склади команд
13
Owono, Jesus
3
Sanchez, Manu
12
Mourino, Santiago
5
Abqar, Abdel
14
Tenaglia, Facundo
8
Blanco, Antonio
24
Хоан Хордан
15
Martin, Carlos
21
Alena, Carles
7
Vicente, Carlos
17
Кiке
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
35
Asencio, Raul
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
15
Guler, Arda
8
Федеріко Вальверде
14
Tchouameni, Aurelien
6
Camavinga, Eduardo
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
Стартовий склад
  • 17
    Кiке
    Форвард
  • 15
    Martin, Carlos
  • 21
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 7
    Vicente, Carlos
    Форвард
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 24
    Хоан Хордан
    Півзахисник
  • 3
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 12
    Mourino, Santiago
    Захисник
  • 5
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 14
    Tenaglia, Facundo
    Захисник
  • 13
    Owono, Jesus
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
    19
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Coudet, Eduardo
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Блоковано ударів
1
5
Штрафні
2
Кутові
1
2
Фоли
5
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Алавес" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
19'
Небезпечний момент
Асенсіо відправив мʼяч у сітку після подачі з кутового, але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR. Рюдігер врізався у воротаря і завадив йому зіграти на виході, сам Асенсіо теж не зовсім чисто вів боротьбу з опонентом.
17'
Родріго ударом під поперечину перевірив Овоно, той кінчиками пальців перевів мʼяч на кутовий.
14'
Кіке Гарсія з-за меж штрафного пробив, удар вийшов слабеньким і просто по центру. Легкий сейв для Куртуа.
9'
Небезпечний момент
Рюдігер своїм закиданням створив для Гюлера відмінний шанс забити, але Арда не зміг прокинути мʼяч повз Овоно, а потім почав симулювати заради пенальті. Арбітр не повівся.
4'
Абкар пробив головою після подачі з кутового, але це було вкрай неточно.
2'
Аленья з меж карного завдавав удару. Заробив кутовий, влучивши в захисника.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Овоно — Санчес, Моуріньйо, Абкар, Теналья — Бланко, Хордан — Мартін, Аленья, Вісенте — Кіке Гарсія (к). Головний тренер — Едуардо Куде.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Фран Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Васкес (к) — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Гюлер, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 31-го туру Ла Ліги Алавес — Реал Мадрид.
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Анонс матчу "Алавес" - Реал 13.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 24.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Алавес" - Реал можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Алавес" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Арсенал - 08.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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