Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Осасуна - Жирона 13.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 13.04.2025

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 29.08.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Висенте Морено и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Попередній матч команди Осасуна був зіграний проти Атлетік - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

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