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Осасуна - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 квітня 2025, 15:00 - Рейно де Наварра . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Осасуна
Памплона
1 - 0
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
38' Budimir, Ante
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
27%
Нічия
32%
Жирона
41%
П1: 2.45 Х: 3.14 П2: 3.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Girona FC is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 2 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 7-6 in favour of Girona FC.
  • During the last 14 meetings, CA Osasuna have won 3 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 6 times. The goal difference is 19-9 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against CA Osasuna (2-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that CA Osasuna scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • CA Osasuna haven't won in their last 8 games.
  • Girona FC haven't won in their last 8 games.
  • Girona FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • CA Osasuna haven't won any of their last 3 games against Girona FC.
  • CA Osasuna haven't scored in 0 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Ante Budimir is CA Osasuna's top scorer with 15 goals. Cristhian Stuani has scored 6 times for Girona FC.
  • Bryan Zaragoza has assisted the most goals for CA Osasuna with 5. Miguel Gutierrez is Girona FC's biggest assister (5).
  • Lucas Torro has more yellow cards (10) than any other player at CA Osasuna. Yangel Herrera has collected 9 for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 65 points. Now they are number 13 with 34 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 34% of their matches, Girona FC in 30% of their matches.
  • CA Osasuna wins 34% of halftimes, Girona FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 4 goals.
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than CA Osasuna.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • CA Osasuna has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 1, Girona FC won 3, 1 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • CA Osasuna scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 2.4 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Girona FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • CA Osasuna scores 1.36 goals when playing at home and Girona FC scores 0.97 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 15:00 Осасуна 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:33 Осасуна 2 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 19:30 Атлетік 0 - 0 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.03.2025 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 22:00 Осасуна 3 - 3 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Осасуна П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 15:00 Жирона 0 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 22:00 Жирона 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
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Головні події
ГООЛ! Budimir, Ante
38'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
27%
Нічия
32%
Жирона
41%
П1: 2.45 Х: 3.14 П2: 3.00
Склади команд
1
Herrera, Sergio
23
Bretones, Abel
5
Herrando, Jorge
24
Catena, Alejandro
22
Boyomo, Flavien
12
Areso, Jesus
10
Oroz, Aimar
6
Torro, Lucas
7
Moncayola, Jon
14
Garcia, Ruben
17
Budimir, Ante
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
5
Lopez, David
18
Krejci, Ladislav
17
Blind, Daley
14
Оріоль Ромеу
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
12
Артур
11
Danjuma, Arnaut
9
Ruiz, Abel
Стартовий склад
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
    38
  • 10
    Oroz, Aimar
    Півзахисник
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
  • 7
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
  • 23
    Bretones, Abel
    Півзахисник
  • 5
    Herrando, Jorge
    Захисник
  • 24
    Catena, Alejandro
  • 22
    Boyomo, Flavien
    Захисник
  • 12
    Areso, Jesus
    Захисник
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 12
    Артур
    Воротар
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Висенте Морено
  • Мишел
Статистика матчу
31%
Володіння м'ячем
69%
6
Штрафні
8
2
Кутові
2
8
Фоли
6
3
Сейви
3
Блоковано ударів
4
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Осасуна - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Тайм завершен
Счет периода
45+2'
Інфо
Показано дополнительное время + 2
44'
Кутовий
Угловой удар Віктор Циганков - (Жирона)
43'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Жирона)
43'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Осасуна)
41'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот Віктор Циганков - (Жирона)
41'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Осасуна)
40'
Штрафной удар - (Жирона)
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Осасуна)
37'
Кутовий
Угловой удар - (Осасуна)
36'
Штрафной удар - (Жирона)
35'
Штрафной удар - (Жирона)
34'
Сейв - (Осасуна)
34'
Небезпечний момент
Удар по воротам Артур - (Жирона)
33'
Штрафной удар - (Осасуна)
32'
Кутовий
Угловой удар - (Жирона)
32'
Сейв - (Осасуна)
32'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Жирона)
31'
Штрафной удар - (Жирона)
26'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Жирона)
26'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Осасуна)
26'
Офсайд
Вне игры - (Жирона)
25'
Сейв - (Жирона)
25'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Осасуна)
24'
Сейв - (Жирона)
24'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Осасуна)
23'
Штрафной удар - (Жирона)
22'
Штрафной удар - (Осасуна)
20'
Штрафной удар - (Осасуна)
19'
Штрафной удар - (Осасуна)
17'
Сейв - (Жирона)
17'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Осасуна)
16'
Сейв - (Осасуна)
16'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Жирона)
11'
Штрафной удар - (Жирона)
10'
Штрафной удар - (Жирона)
7'
Сейв - (Жирона)
7'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Осасуна)
5'
Штрафной удар - (Осасуна)
4'
Штрафной удар - (Осасуна)
3'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Жирона)
3'
Кутовий
Угловой удар - (Осасуна)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Осасуна - Жирона 13.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 13.04.2025
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Осасуна (Памплона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Осасуна залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Осасуна у попередньому футбольному матчі 29.08.2024 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Висенте Морено и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Жирона можна подивитися 13.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Попередній матч команди Осасуна був зіграний проти Атлетік - 30.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 05.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

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