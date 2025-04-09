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Ліон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 10 квітня 2025, 22:00 - Groupama Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Ліон
Лион
1 - 0
Оновити
30'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліон
36%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 2.54 Х: 3.50 П2: 2.62
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Olympique Lyon have won 0 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 3 times.
  • Olympique Lyon have won 4 home matches in a row.
  • Olympique Lyon have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Olympique Lyon wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 22% of their matches.
  • Olympique Lyon wins 35% of halftimes, Manchester United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Olympique Lyon leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Olympique Lyon is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Olympique Lyon.
  • Olympique Lyon's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Olympique Lyon (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Lyon won 0, Manchester United won 3, 2 draws.
  • Olympique Lyon scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against Olympique Lyon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Lyon and Manchester United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Lyon and Manchester United is 1.
  • Both teams lost their last match.
  • Olympique Lyon scores 2.19 goals when playing at home and Manchester United scores 1.35 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Ліон
Чемпіонат Франції 2024/2025
05.04.2025 - 22:05 Ліон 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
28.03.2025 - 21:45 Страсбур 4 - 2 Завершено Ліон П
Чемпіонат Франції 2024/2025
16.03.2025 - 16:00 Ліон 4 - 2 Завершено Гавр В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Ліон 4 - 0 Завершено ФКСБ В
Чемпіонат Франції 2024/2025
09.03.2025 - 21:45 Ніцца 0 - 2 Завершено Ліон В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 21:00 Лестер Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліон
36%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
36%
П1: 2.54 Х: 3.50 П2: 2.62
Склади команд
23
Perri, Lucas
3
Tagliafico, Nicolas
19
Niakhate, Moussa
22
Mata, Clinton
98
Maitland-Niles, Ainsley
7
Жордан Верету
4
Akouokou, Paul
8
Tolisso, Corentin
32
Almada, Thiago
69
Mikautadze, Georges
18
Cherki, Rayan
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
5
Харрі Магуайр
15
Yoro, Leny
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
25
Ugarte, Manuel
13
Dorgu, Patrick
8
Fernandes, Bruno
9
Hojlund, Rasmus
17
Garnacho, Alejandro
Стартовий склад
  • 32
    Almada, Thiago
    Півзахисник
  • 69
    Mikautadze, Georges
    Півзахисник
  • 18
    Cherki, Rayan
    Форвард
  • 7
    Жордан Верету
  • 4
    Akouokou, Paul
    Півзахисник
  • 8
    Tolisso, Corentin
    Півзахисник
  • 3
    Tagliafico, Nicolas
    Захисник
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 22
    Mata, Clinton
    Півзахисник
  • 98
    Maitland-Niles, Ainsley
    Півзахисник
  • 23
    Perri, Lucas
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фонсека, Паулу
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
67%
Володіння м'ячем
33%
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
3
Кутові
2
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Ліон - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
30'
Сейв - ("Манчестер Юнайтед")
30'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Ліон)
28'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ліон)
28'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот Харрі Магуайр - ("Манчестер Юнайтед")
28'
Штрафной удар Жордан Верету - ("Манчестер Юнайтед")
27'
Видео помощник арбитра - (Ліон)
27'
Просмотр VAR - (Ліон)
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Ліон)
25'
Штрафной удар - (Ліон)
24'
Сейв - (Ліон)
24'
Небезпечний момент
Удар по воротам Карлос Каземiро - ("Манчестер Юнайтед")
24'
Кутовий
Угловой удар - ("Манчестер Юнайтед")
23'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Манчестер Юнайтед")
20'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
20'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Ліон)
20'
Кутовий
Угловой удар - (Ліон)
20'
Кутовий
Угловой удар - (Ліон)
18'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ліон)
18'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Манчестер Юнайтед")
18'
Штрафной удар - (Ліон)
13'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
11'
Кутовий
Угловой удар - (Ліон)
8'
Кутовий
Угловой удар - ("Манчестер Юнайтед")
6'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
5'
Інфо
Возвращение после травмы - (Ліон)
3'
Інфо
Травма - (Ліон)
3'
Штрафной удар - (Ліон)
2'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
1'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Ліон - "Манчестер Юнайтед" 10.04.2025, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Ліон (Лион) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Groupama Stadium.

Дата проведення матчу: 10.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ліон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 10.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ліон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ліон (Лион)
Рік заснування Ліон (Лион): 1950
Країна: Франция
Тренер: Пьер Саж

Попередній поєдинок команди Ліон був зіграний проти "Лілль" - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ліон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ліон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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