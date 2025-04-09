Ліон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ліон (Лион) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Groupama Stadium.
Дата проведення матчу: 10.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ліон (Лион)
Рік заснування Ліон (Лион): 1950
Країна: Франция
Тренер: Пьер Саж
Попередній поєдинок команди Ліон був зіграний проти "Лілль" - 05.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ліон.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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