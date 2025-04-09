Легія - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Легія - "Челсі" 10.04.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою Легія (Варшава) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 10.04.2025

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Легія (Варшава)

Рік заснування Легія (Варшава): 1916

Країна: Польша

Тренер: Станислав Черчесов



Минулий поєдинок команди Легія був зіграний проти Гурнік - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Польщі 2024/2025 та закінчився перемогою команди Легія.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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