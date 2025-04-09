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Легія - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 10 квітня 2025, 19:45 - Пепси Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Легія
Варшава
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Легія
26%
Нічия
22%
Челсі
52%
П1: 5.33 Х: 4.20 П2: 1.57
Цікаві факти
  • Legia Warszawa haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Legia Warszawa wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 44% of their matches.
  • Legia Warszawa wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 44%.
  • When Legia Warszawa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Legia Warszawa is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than Legia Warszawa.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Legia Warszawa's.
  • Legia Warszawa scores 2.13 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Легія
Чемпіонат Польщі 2024/2025
06.04.2025 - 15:45 Гурнік 1 - 2 Завершено Легія В
Чемпіонат Польщі 2024/2025
28.03.2025 - 21:30 Легія 0 - 0 Завершено Погонь Н
Чемпіонат Польщі 2024/2025
16.03.2025 - 18:30 Ракув 3 - 2 Завершено Легія П
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Легія 2 - 0 Завершено Мольде В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Мольде 3 - 2 Завершено Легія П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі П
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Легія
26%
Нічия
22%
Челсі
52%
П1: 5.33 Х: 4.20 П2: 1.57
LIVE
Трансляція матчу Легія - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
"Челсі": Йоргенсен, Ачемпонг, Тосін, Бадьяшиль, Гюсто, Джеймс (к), Дьюсберрі-Холл, Джордж, Палмер, Санчо, Нкунку
Інфо
«Легія»: Тобіаш - Вшолек, Панков, Капуаді, Вінагре - Ойєделє, Августиняк, Елітім - Чодина, Лікіньяс - Морішіта
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій між варшавською «Легією» і лондонським «Челсі».
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Ворскла-2 Ворскла-2 1 Металіст 1925-2 Металіст 1925-2 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Нива Нива 2 Реал Фарма Реал Фарма 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Палмейрас Палмейрас 1 Cerro Porteno Cerro Porteno 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Болівар Болівар 3 Sporting Cristal Sporting Cristal 0 Завершено 01:00 - Сьогодні Олімпія Асунсьон Олімпія Асунсьон 0 Велес Сарсфілд Велес Сарсфілд 4

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Анонс матчу Легія - "Челсі" 10.04.2025, Ліга конференцій

Поєдинок між командою Легія (Варшава) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 10.04.2025
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Легія - "Челсі" можна подивитися 10.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Легія - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Легія (Варшава)
Рік заснування Легія (Варшава): 1916
Країна: Польша
Тренер: Станислав Черчесов

Минулий поєдинок команди Легія був зіграний проти Гурнік - 06.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Польщі 2024/2025 та закінчився перемогою команди Легія.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 06.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Легія - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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