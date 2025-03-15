Інгулець - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Чорноморець 16.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 16.03.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Полісся - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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