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Інгулець - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 березня 2025, 13:00 . Трансляція: MEGOGO
Інгулець
Петрово
1 - 0
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30'
Чорноморець
Одесса
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
33%
Нічия
30%
Чорноморець
36%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
33%
Нічия
30%
Чорноморець
36%
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Чорноморець
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Знову Пушкарьов загрожує воротам Чорноморця здалеку. Цього разу пробив туди, де розташувався Рудько.
18'
Гоооол!!!
Інгулець відкрив рахунок! Пушкарьов перехопив неякісну поперечну передачу Бутка, зблизився зі штрафним майданчиком і завдав точного удару в лівий кут. У Рудька було мінімум шансів.
17'
Янаков пішов від захисника в центр і пробив у площину. Паламарчук без проблем впорався з цим ударом.
15'
Пушкарьов головою в падінні намагався вразити ближній кут, скориставшись кросом Катрича. Не влучив у площину.
11'
Жовта картка
Мустафаєв отримав жовту картку за зрив швидкої атаки, яку розганяв Могильний.
7'
Небезпечний момент
Сад отримав мʼяч у вбивчій позиції, але не зміг поцілити в праву девʼятку! Момент був насправді гольовий.
5'
Мустафаєв пробив головою, відгукнувшись на закидання Хобленка. Загрози воротам цей удар не становив.
3'
Небезпечний момент
Янаков був близький до того, щоб відзначитись прямим ударом зі штрафного. В лічених сантиметрах від ближньої стійки пройшов мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Соловʼян.
Запасні: Аніагбосо (в), Вічний (в), Каю Гомес, Безбородько, Кисіль, Когут, Кратов, Попов, Робакідзе, Тоїров, Шевцов, Єрмаков.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук — Катрич, Жовтенко, Діхтярук, Бенедюк — Сад, Лосенко — Могильний, Пʼятов, Пушкарьов — Кисленко. Головний тренер — Василь Кобін.
Запасні: Жилкін (в), Гаджук, Дубілей, Малиш, Меленчук, Попов, Свистун, Скороход, Фарасеєнко, Чабан.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Раян, Арсич, Джарджу, Бутко (к) — Янаков, Білошевський, Лацабідзе, Мустафаєв — Габелок — Хобленко. Головний тренер — Олександр Бабич.
Битва аутсайдерів. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 21-го туру УПЛ Інгулець – Чорноморець.
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Анонс матчу Інгулець - Чорноморець 16.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Чорноморець можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Полісся - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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