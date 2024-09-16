ЛНЗ - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - Колос 16.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 16.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 16.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній матч команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 07.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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