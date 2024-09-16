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ЛНЗ - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 березня 2025, 15:30 . Трансляція: MEGOGO
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
45%
Нічия
27%
Колос
27%
Особисті зустрічі
ЛНЗ
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Колос
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
45%
Нічия
27%
Колос
27%
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Колос
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Запасні Колоса: Горох, Мисак, Бурда, Поправка, Оріхівський, Денисенко, Теллес, Велетень, Сидорів
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Краснічі, Козік, Демченко, Гагно, Рапай, Алефіренко, Третьяков, Ковталюк
Інфо
Запасні ЛНЗ: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт, Макуана, Авагімян
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Драмбаєв, Путря, Дайко, Танковський, Тілль, Ейнел, Пасіч, Момо, Яшарі
Також варто зазначити, що у Колосі після останньої поразки від Олександрії відбулася кадрова революція. У відставку було відправлено не лише головного тренера Олександра Поздєєва та його тренерського штабу, а й представників селекційної служби та адмінперсоналу. Ну а рятувати ситуацію був покликаний Руслан Костишин
Колос має 13-е місце та 18 пунктів
ЛНЗ йде на 11-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 22 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Денис Рєзніков
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол представляє до вашої уваги текстовий онлайн матчу 21-го туру УПЛ, в якому ЛНЗ прийме Колос.
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Останні матчі
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Анонс матчу ЛНЗ - Колос 16.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 16.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Колос можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Динамо - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 07.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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