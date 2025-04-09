Боруссія - Барселона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 15.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 09.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Нико Ковач и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Леганес" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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