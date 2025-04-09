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Боруссія - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 квітня 2025, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Маурицио Мариани
Боруссія
Дортмунд
1 - 0
Оновити
37'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
11' Guirassy, Serhou
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
24%
Нічия
30%
Барселона
46%
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.78
Цікаві факти
  • FC Barcelona haven't lost in their last 23 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 13 away matches.
  • The result of the first leg: FC Barcelona - Borussia Dortmund 4-0.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 41% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 41% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Borussia Dortmund.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 4 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Borussia Dortmund won 0, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • Borussia Dortmund scores 0.75 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.5 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and FC Barcelona is 3.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and FC Barcelona is 0.75.
  • Borussia Dortmund scores 2.39 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.8 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
Особисті зустрічі
Боруссія
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 3 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
17.09.2019 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Баварія 2 - 2 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
05.04.2025 - 16:30 Фрайбург 1 - 4 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Майнц В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Боруссія П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Кубок Іспанії 2024/2025
02.04.2025 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 1 Завершено Жирона В
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Головні події
ГООЛ! Guirassy, Serhou
11'
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
24%
Нічия
30%
Барселона
46%
П1: 4.00 Х: 4.00 П2: 1.78
Склади команд
1
Kobel, Gregor
5
Bensebaini, Ramy
3
Anton, Waldemar
25
Ніклас Зюле
24
Svensson, Daniel
8
Nmecha, Felix
13
Паскаль Гросс
2
Couto, Yan
14
Beier, Maximilian
9
Guirassy, Serhou
27
Adeyemi, Karim
25
Войцех Щенсни
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
4
Araujo, Ronald
35
Martin, Gerard
6
Gavi
21
De Jong, Frenkie
16
Lopez, Fermín
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 14
    Beier, Maximilian
    Форвард
  • 9
    Guirassy, Serhou
    Форвард
    11
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 24
    Svensson, Daniel
    Захисник
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 2
    Couto, Yan
    Захисник
  • 5
    Bensebaini, Ramy
  • 3
    Anton, Waldemar
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нико Ковач
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
44
Володіння м'ячем
44
3
Фоли
3
5
Штрафні
5
2
Кутові
2
3
Офсайди
3
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
33'
Гості возять м'яч уздовж центральної лінії.
31'
Зюле встиг накрити ривок Рафіньї до лівого флангу контратаки під передачу Левандовські.
29'
Небезпечний момент
Просто до рук Щесни пробив головою в центрі штрафного Баєр на завершення подачі штрафного з правого флангу від Гросса.
29'
Рафінья штовхнув у спину Коуту на лівому фланзі оборони.
26'
Офсайд
Фермін перехопив м'яч на чужій половині, після чого з відскоку Левандовські повернув йому м'яч у офсайд на лівий фланг штрафного.
22'
Де Йонга на правому фланзі захисту збив Гірассі.
20'
Небезпечний момент
Під Щесни головою на дальній пробивав Бенсебаїні з подачі кутового з лівого флангу, але воротар забрав.
19'
Адеємі з лівого флангу контратаки заробив кутовий прострілом у Кунде.
18'
Подача Мартіна з лівого флангу дісталась Кобелю.
16'
Офсайд
Пас Нмечі з центру поля за спини захисникам завершив у межах штрафного Гросс, але був у офсайді.
15'
Баєр у офсайді під час передачі на правий фланг атаки.
13'
Контроль м'яча від господарів на власній половині.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Паненка з пенальті від Гірассі по центру воріт під поперечину.
10'
Інфо
Пенальті підтвердили.
9'
Небезпечний момент
Пенальті! Передача Адеємі до лівого флангу штрафного для Гросса завершилась стрибком Щесни в ногу супернику.
7'
Гаві в центрі власного штрафного зіштовхнувся з Коуту. Перегляд VAR.
6'
Свенссон із пів кола перед штрафним ударом низом завершував простріл із правого флангу, але слабко відправив м'яч до рук Щесни.
5'
Небезпечний момент
Гірассі перед воротарським замикав простріл із лівого флангу від Свенссона, але Кубарсі блокував.
4'
Щесни спокійно забрав дальній удар із лівого флангу від Баєра.
3'
Переведення на Ямала на правий фланг атаки було невдалим.
1'
Атакує Барселона на початку матчу.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пенья, Кочен, Мартінес, Торрес, Педрі, Фаті, Торре, Крістенсен, Віктор, Ольмо, Гарсія, Форт.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві, Лопес, де Йонг — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Запасні: Маєр, Лотка, Озджан, Р'єрсон, Рейна, Брандт, Дюранвіль, Р’єрсон, Ветьєн, Мане, Кабар, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Гросс, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Гірассі, Баєр.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі перемогла Барселона — 4:0.
Мауріціо Маріані (Апрілія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють дортмундська Боруссія та каталонська Барселона.
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Анонс матчу "Боруссія" - "Барселона" 15.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 15.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 09.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нико Ковач и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Барселона" можна подивитися 15.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти "Баварія" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Леганес" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2025/2026 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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