Астон Вілла - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 15.04.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 09.04.2025 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Саутгемптон" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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