  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Астон Вілла - Парі Сен-Жермен Дивитися онлайн
У тренді

Астон Вілла - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 квітня 2025, 22:00 - Вилла Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 2
Оновити
37'
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Hakimi, Achraf 27' Mendes, Nuno
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
37%
Нічия
26%
Парі Сен-Жермен
37%
П1: 3.20 Х: 3.60 П2: 2.12
Цікаві факти
  • Aston Villa have a winning streak of 8 matches.
  • Aston Villa have won 4 home matches in a row.
  • Aston Villa haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 7 matches.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 16 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 17 away matches.
  • The result of the first leg: Paris Saint-Germain - Aston Villa 3-1.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 23% of their matches, Paris Saint-Germain in 47% of their matches.
  • Aston Villa wins 23% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 47%.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Aston Villa scores 1.94 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.64 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 2 goals.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Aston Villa.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Астон Вілла В
Показати більше
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Франції 2024/2025
05.04.2025 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2024/2025
16.03.2025 - 21:45 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Марсель В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
08.03.2025 - 18:00 Ренн 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Показати більше
Новини команд
Тренер ПСЖ прокоментував гру проти Астон Вілли у чвертьфіналі ЛЧ 08.04.2025 в 17:00 Тренер ПСЖ прокоментував гру проти Астон Вілли у чвертьфіналі ЛЧ Фахівець виступив на пресконференції
Астон Вілла підписала новий контракт зі своїм хавбеком 07.04.2025 в 20:40 Астон Вілла підписала новий контракт зі своїм хавбеком Офіційно
Курйоз на Вілла Парк: перед матчем Астон Вілли та ПСЖ пролунав гімн Ліги Європи 15.04.2025 в 22:08 Курйоз на Вілла Парк: перед матчем Астон Вілли та ПСЖ пролунав гімн Ліги Європи Здивувалися всі
Астон Вілла – ПСЖ. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів 15.04.2025 в 21:55 Астон Вілла – ПСЖ. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів Астон Вілла – ПСЖ: Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 15.04.2025 ⋊ Ліга чемпіонів на UA-Футбол
Головні події
27'
Mendes, Nuno ГООЛ!
11'
Hakimi, Achraf ГООЛ!
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
37%
Нічия
26%
Парі Сен-Жермен
37%
П1: 3.20 Х: 3.60 П2: 2.12
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
44
Kamara, Boubacar
24
Onana, Amadou
27
Rogers, Morgan
8
Юрі Тілеманс
7
McGinn, John
9
Rashford, Marcus
1
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
51
Pacho, Willian
5
Маркіньйос
25
Mendes, Nuno
87
Neves, Joao
17
Vitinha
8
Ruiz, Fabian
29
Barcola, Bradley
10
Усман Дембеле
7
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 9
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
    11
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
    27
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Луис Энрике
Статистика матчу
33
Володіння м'ячем
33
2
Блоковано ударів
2
3
Кутові
3
2
Фоли
2
2
Офсайди
2
1
Штрафні
1
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Парі Сен-Жермен"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
34'
Гоооол!!!
28'
Гоооол!!!
Парижани показують, як треба грати в футбол! Два удари — два голи. Як по нотах розіграли контратаку, Дембеле покотив на Мендеша, а той спрямував мʼяч у сітку з рикошетом від стійки.
24'
Є простір у нападників Вілли, але вони їм не користаються. Роджерс несміливо зблизився зі штрафним і упівсили пробив у дальній кут, не влучив у площину.
20'
Астон Вілла докладає якихось атакувальних зусиль, але все настільки погано на індивідуальному рівні, що не вдається навіть підібратися до воріт. Особливо «сильний» перфоманс демонструє Рашфорд, 0 корисних дій поки що від нього.
11'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок ПСЖ! Пропускають контратаку «віллани», Барколя не найкращим чином прострілює на Дембеле, але Мартінес не фіксує мʼяч на виході та дарує його Хакімі. Марокканець спокійно відправив ігровий снаряд у сітку та фактично зняв усю напругу зі своєї команди, адже відрив від суперника тепер становить 3 голи.
10'
Париж взяв мʼяч під контроль, щоб полегшити тиск на свої ворота. Наразі це їм повністю вдається.
5'
2'
Спекотно було в карному ПСЖ після подачі Рашфорда з кутового. Невеш ледь не зрізав мʼяч у власні ворота, але все обійшлося для гостей.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Перший матч, нагадаємо, завершився з рахунком 3-1 на користь парижан. При чому першими забили саме «леви», а третій мʼяч пропустили вже в компенсований час.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес (Іспанія).
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес — Дінь, Торрес, Конса, Кеш — Камара, Онана — Макгінн (к), Тілеманс, Роджерс — Рашфорд. Головний тренер — Унай Емері.
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Маркіньйос (к), Пачо, Хакімі — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Барколя. Головний тренер — Луїс Енріке.
Бірмінгемцям допоможе тільки диво. Але якщо вони на нього здатні, то саме в стінах Вілла Парк. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Астон Вілла – ПСЖ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Халл Сіті Халл Сіті 1 Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 1 Завершено 22:00 - Вчора Борнмут Борнмут 1 Фулгем Фулгем 0 Завершено 22:00 - Вчора Атлетіко Атлетіко 4 Вальядолід Вальядолід 2 Завершено 21:45 - Вчора Наполі Наполі 3 Емполі Емполі 0 Завершено 20:30 - Вчора Маккабі Маккабі 1 Маккабі Маккабі 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Парі Сен-Жермен" 15.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 15.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 09.04.2025 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 15.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Саутгемптон" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.