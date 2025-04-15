Астон Вілла - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Відкриває рахунок ПСЖ! Пропускають контратаку «віллани», Барколя не найкращим чином прострілює на Дембеле, але Мартінес не фіксує мʼяч на виході та дарує його Хакімі. Марокканець спокійно відправив ігровий снаряд у сітку та фактично зняв усю напругу зі своєї команди, адже відрив від суперника тепер становить 3 голи.