Інтер - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - "Баварія" 16.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 16.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 08.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти "Кальярі" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти "Боруссія" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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