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Інтер - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 16 квітня 2025, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Інтер
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
35%
Нічия
29%
Баварія
35%
П1: 2.66 Х: 3.60 П2: 2.45
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Bayern Munich is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings, Inter Milano have won 5 times, there have been 1 draws while Bayern Munich have won 6 times. The goal difference is 16-12 in favour of Bayern Munich.
  • Inter Milano haven't lost in their last 11 games.
  • Inter Milano have won 8 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Bayern Munich have lost none of their last 7 away matches.
  • The result of the first leg: Bayern Munich - Inter Milano 1-2.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 50% of their matches, Bayern Munich in 54% of their matches.
  • Inter Milano wins 50% of halftimes, Bayern Munich wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Inter Milano has better performance than Bayern Munich.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Bayern Munich won 3, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 1 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 1.8 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Bayern Munich is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Bayern Munich is 1.8.
  • Inter Milano scores 2.1 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.87 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інтер
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
01.11.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Інтер 0 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.04.2025 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Кальярі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.04.2025 - 19:00 Parma 2 - 2 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 19:00 Інтер 2 - 1 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Баварія 2 - 2 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
04.04.2025 - 21:30 Аугсбург 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
29.03.2025 - 16:30 Баварія 3 - 2 Завершено Санкт-Паулі В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.03.2025 - 16:30 Уніон 1 - 1 Завершено Баварія Н
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
35%
Нічия
29%
Баварія
35%
П1: 2.66 Х: 3.60 П2: 2.45
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - "Баварія"
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу зі Словенії: Славко Винчич
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних: Бое, Відович, Геррейро, Гнабрі, Карл, Кланац, Коман, Кусі Асаре, Павлович, Пальїнья, Перец
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Урбіг - Станішич, Кім, Даєр, Лаймер Горецка, Кімміх - Сане, Мюллер, Олісе - Кейн
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Асллані, Беренбрух, Бісек, Де Врей, Ді Дженнаро, Залевський, Карлос Аугусто, Коккі, Мартінес, Таремі, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дарміан - Тюрам, Мартінес
Нагадаємо, що перший матч між командами у Мюнхені завершився мінімальною перемогою Інтеру 2:1, а переможець цього протистояння у півфіналі зустрінеться з Барселоною
Поєдинок пройде у Мілані на Стадіо Джузеппе Меацца, більш відомому як Сан-Сіро, та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції чвертьфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів, в якому Інтер прийме у гостях Баварію Мюнхен
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Останні матчі
Завершено 13:59 - Сьогодні Кривбас Кривбас 1 Шахтар Шахтар 2 Завершено 22:00 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 3 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 2 Завершено 22:00 - Вчора Боруссія Боруссія 3 Барселона Барселона 1 Завершено 22:00 - 14.04.2025 Халл Сіті Халл Сіті 1 Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 1 Завершено 22:00 - 14.04.2025 Борнмут Борнмут 1 Фулгем Фулгем 0

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Анонс матчу "Інтер" - "Баварія" 16.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 16.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Інтер" (Милан) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 08.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Баварія" можна подивитися 16.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти "Кальярі" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти "Боруссія" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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