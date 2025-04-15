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Реал - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 16 квітня 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
26%
Арсенал
31%
П1: 1.62 Х: 4.50 П2: 4.50
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Real Madrid have won 0 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 7-2 in favour of Arsenal FC.
  • Real Madrid have lost 3 matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 5 away matches.
  • The result of the first leg: Arsenal FC - Real Madrid 3-0.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 45% of their matches, Arsenal FC in 55% of their matches.
  • Real Madrid wins 45% of halftimes, Arsenal FC wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than Real Madrid.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against Arsenal FC.
  • Real Madrid scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Arsenal FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Arsenal FC is 0.4.
  • Real Madrid scores 2.75 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.79 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 17:15 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
29.03.2025 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Леганес В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Челсі В
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Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
26%
Арсенал
31%
П1: 1.62 Х: 4.50 П2: 4.50
LIVE
Трансляція матчу Реал - Арсенал
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Троссар, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Говер, Генрі-Френсіс, Нванері, Росяк.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі.
Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас.
Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі перемогла Арсенал — 3:0.
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Реал - Арсенал 16.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 16.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Реал у попередньому футбольному матчі 08.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Арсенал можна подивитися 16.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 13.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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