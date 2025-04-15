Реал - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Арсенал 16.04.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 16.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Реал у попередньому футбольному матчі 08.04.2025 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 13.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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