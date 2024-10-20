Верес - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Чорноморець 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Попередній матч команди Верес був зіграний проти Зоря - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Оболонь - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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