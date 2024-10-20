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Верес - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 квітня 2025, 18:00 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kogut, Oleg
Верес
Ровно
0 - 1
Оновити
28'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
8' Yanakov, Denys
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
28%
Чорноморець
41%
П1: 2.08 Х: 3.25 П2: 3.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings, Veres Rivne have won 7 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 18-9 in favour of Veres Rivne.
  • Last season Veres Rivne won both games against FC Chernomorets Odessa (3-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Veres Rivne scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 47% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 away matches in a row.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 4-5-3.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 1-2-10.
  • Vitaliy Dakhnovskyi has assisted the most goals for Veres Rivne with 2. Vitaliy Yermakov is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 10 in the table with 29 points. Now they are number 15 with 18 points.
  • Veres Rivne wins 1st half in 35% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 12% of their matches.
  • Veres Rivne wins 35% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 12%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 1.4.
  • Veres Rivne scores 1.67 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.47 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 19 points. Now they are number 7 with 32 points.
Особисті зустрічі
Верес
7
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець П
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Головні події
8'
Yanakov, Denys ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
31%
Нічия
28%
Чорноморець
41%
П1: 2.08 Х: 3.25 П2: 3.66
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 12
    Aniagboso, Chijoke
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 66
    Ryan
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
    8
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
42%
Володіння м'ячем
58%
Офсайди
1
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Верес - Чорноморець
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
26'
Небезпечний момент
15'
Досить симпатичну комбінацію через правий фланг провели гравці Вереса, вивівши Луана на удар з меж карного. Габелок не дав бразильцю потурбувати голкіпера, кинувшись під мʼяч.
8'
Гоооол!!!
Чорноморець відкрив рахунок! Лацабідзе вибив мʼяч зі своєї половини поля, Янаков шикарно його обробив, обійшов Протасевича та закрутив точно під дальню стійку. Максимально ефектно та ефективно зіграно.
6'
Офсайд
Раян підключився до атаки, прийняв передачу і після зміщення з флангу до центру пробив у площину. Непогані дії від бразильця, але в певний момент він заліз в офсайд.
4'
Янаков отримав мʼяч між лініями на підступах до карного та, недовго думаючи, пробив у напрямку ближнього кута. Поки це лише невдала пристрілка.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олег Когут.
Запасні: Когут (в), Кулик (в), Венделл, Балаба, Видрич, Годя, Кучеров, Лепський, Петров, Сміян, Чечер, Шарай.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Дахновський, Харатін, Кльоц, Луан — Гайдучик, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Вічний (в), Набит (в), Гомес, Райс, Арсич, Джарджу, Мустафаєв, Панчишин, Робакідзе, Сігєєв, Тоїров, Шевцов.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Аніагбосо — Раян, Ракицький, Скиба, Бутко (к) — Лацабідзе — Янаков, Габелок, Білошевський, Попов — Хобленко. Головний тренер — Олександр Кучер.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Верес – Чорноморець.
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Анонс матчу Верес - Чорноморець 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Чорноморець можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Зоря - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Оболонь - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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