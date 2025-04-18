Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Колос 19.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 19.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Лівий Берег - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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