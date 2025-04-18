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Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 квітня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
28%
Колос
32%
П1: 1.26 Х: 5.33 П2: 12.00
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 5 times, there have been 0 draws while Kolos Kovalivka have won 0 times. The goal difference is 17-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 13 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 12 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 0 times. The goal difference is 33-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against Kolos Kovalivka (3-2 at home and 2-0 away).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 8 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to Kolos Kovalivka in their last 5 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 10-2-1.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 11 goals. Andriy Tsurikov has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • Artem Bondarenko has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 5. Maksym Tretyakov is Kolos Kovalivka's biggest assister (2).
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Eduard Kozik has collected 6 for Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 42% of their matches, Kolos Kovalivka in 15% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 42% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, Kolos Kovalivka won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and Kolos Kovalivka is 1.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.26 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
12
Перемог
15
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
28%
Колос
32%
П1: 1.26 Х: 5.33 П2: 12.00
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Колос
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Запасні Колоси: Горох, Мисак, Шершень, Владою, Демченко, Оріховський, Теллес, Алефіренко, Денисенко, Болівар, Ковталюк
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Бондаренко, Цуріков, Бурда, Краснічі, Сухар, Гагно, Рапай, Велетень, Сидоров, Третьяков
Інфо
Запасні Шахтаря: Азаров, Грам, Фарина, Швед, Глущенко, Назарина, Криськів, Аліссон, Траоре, Кауан Еліас
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду.
Колос йде на 11-й позиції, маючи в активі 24 очки
У Шахтаря зараз 53 набрані очки та 3-е місце у турнірній таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Володимир Новохатній
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 25-го туру УПЛ, в якому Шахтар прийме Колос
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Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Валенсія Валенсія 1 Завершено 14:45 - Сьогодні ФК Олександрія-2 ФК Олександрія-2 1 Ворскла-2 Ворскла-2 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Епіцентр Епіцентр 2 Металіст 1925 Металіст 1925 1 Завершено 14:15 - Сьогодні Дебрецен Дебрецен 3 Залаэгерсег Залаэгерсег 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Колос-2 Колос-2 3 ФК Тростянець ФК Тростянець 0

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Новини футболу

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Анонс матчу Шахтар - Колос 19.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Колос можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Лівий Берег - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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