Шахтар - Колос онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Колос (Ковалевка):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Лівий Берег - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
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