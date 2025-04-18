Динамо - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 18.04.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Динамо у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Чорноморець - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.
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