Динамо - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Оболонь 18.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 18.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Динамо у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Чорноморець - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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