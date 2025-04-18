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Динамо - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 квітня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
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Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
22%
Оболонь
27%
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 14.00
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 4 times, there have been 1 draws while FC Obolon Kyiv have won 1 times. The goal difference is 14-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 13 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 9 times, there have been 2 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 32-10 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's last away win against FC Dynamo Kyiv was in 2010.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Obolon Kyiv (2-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 24% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 38% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 17 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 4 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 10-3-0.
  • Denys Popov has more yellow cards (5) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Vladyslav Pryimak has collected 5 for FC Obolon Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 51% of their matches, FC Obolon Kyiv in 16% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 51% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 4 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Obolon Kyiv won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.4 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Obolon Kyiv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Obolon Kyiv is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.09 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
7
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Оболонь
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
22%
Оболонь
27%
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 14.00
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Оболонь
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Шандор.
Запасні: Моргун (в), Ігнатенко (в), Вівчаренко, Волошин, Рубчинський, Тимчик, Дячук, Лучкевич, Герреро, Кремчанін, Піхальонок, Пономаренко.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Біловар, Караваєв — Шапаренко, Михайленко — Кабаєв, Буяльський (к), Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Запасні: Федорівський (в), Рибка (в), Осман, Грисьо, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Теслюк.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Марченко — Стасюк, Дубко, Приймак (в), Карась, Ільїн — Вітенчук, Курко, Груша — Бичек, Устименко. Головний тренер — Сергій Шищенко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру УПЛ Динамо – Оболонь.
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Анонс матчу Динамо - Оболонь 18.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 18.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Оболонь (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Динамо у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Оболонь можна подивитися 18.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 12.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Чорноморець - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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