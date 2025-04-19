Кривбас - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Зоря 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Верес - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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