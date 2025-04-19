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Кривбас - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 квітня 2025, 13:00 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
32%
Зоря
36%
П1: 2.16 Х: 3.33 П2: 3.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 7 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 2 times. The goal difference is 22-8 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 20 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 12 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 34-19 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk's last away win against FC Kryvbas Kriviy Rih was in 2011.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-3 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Zorya Lugansk in their last 4 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 9 goals. Petar Micin has scored 8 times for FC Zorya Lugansk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 33% of their matches, FC Zorya Lugansk in 42% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 33% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, FC Zorya Lugansk won 0, 2 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 1.6.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.3 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
3
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.12.2023 - 15:05 Кривбас 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Зоря 1 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь В
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
32%
Зоря
36%
П1: 2.16 Х: 3.33 П2: 3.33
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 40
    Jurcec, Jan
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Младен Бартулович
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Зоря
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В ефірі
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Анонс матчу Кривбас - Зоря 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Зоря можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Верес - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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