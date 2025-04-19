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Карпати - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 квітня 2025, 13:00 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Карпати
Львов
2 - 0
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перерыв
Рух
Львов
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Хід матчу
20' Bruninho 23' Denys, Locksmith 28' Denys, Locksmith Вийшов: Pidgurskyi, Denys 33' Lyakh, Rostislav 38' Ocheretko, Oleh
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
34%
Нічия
28%
Рух
38%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
Цікаві факти
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 38% of their goals between the minutes 46-60?
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 6 games.
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's away record this season: 4-5-3.
  • Bruninho is Karpaty Lviv's top scorer with 7 goals. Yaroslav Karabin has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • Denis Miroshnichenko has assisted the most goals for Karpaty Lviv with 4. Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's biggest assister (4).
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (8) than any other player at Karpaty Lviv. Roman Didyk has collected 7 for FC Rukh Lviv.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 43% of their matches, FC Rukh Lviv in 28% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 43% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Karpaty Lviv scores 1.87 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 40 points. Now they are number 9 with 30 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Рух
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла П
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Головні події
Ocheretko, Oleh
38'
33'
Lyakh, Rostislav
28'
Denys, Locksmith
Вийшов: Pidgurskyi, Denys
23'
Denys, Locksmith
ГООЛ! Bruninho
20'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
34%
Нічия
28%
Рух
38%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 55
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
    20
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 33
    Artur, Shakh
    Півзахисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
    38
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
    33
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 17
    Denys, Locksmith
    Захисник
    28 23
  • 77
    Almazbekov, Beknaz
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Владислав Лупашко
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
6
Штрафні
6
8
Фоли
6
2
ЖК
2
5
Кутові
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Карпати - Рух
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
45'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу Карпати!
44'
Небезпечний момент
38'
Жовта картка
Тепер уже сам Очеретько отримує попередження.
34'
Жовта картка
Лях у підкаті збив Очеретька на фланзі.
31'
Карпати ведуть в рахунку, але роботи в Ледвія стало тільки більше. Дальні удари, навіси зі стандартів. Перевіряють голкіпера, хоч поки і не надто серйозно.
28'
Заміна
Підгурський замінив Слюсара, який не зміг продовжити матч через травму.
25'
Невеса з глибини вивели, по суті, сам на сам, але Ледвій дуже добре зіграв на виході, не давши супернику вразити ворота.
25'
Алмазбеков прийняв мʼяч на груди в карному, а другим дотиком пробив злету. Цілився в праву девʼятку, не влучив.
23'
Жовта картка
Слюсар жорстко зустрів суперника в центрі поля, арбітр розцінив як фол на жовту.
20'
Гоооол!!!
Відкрили рахунок Карпати! Чудово спрацювали бразильські легіонери: Невес відгукнувся на подачу з флангу та в дотик залишив мʼяч Бруніньйо, який переграв Ледвія з близької відстані.
15'
Не форсують події команди. Карпати трохи активніші, але в цілому моментів мінімум на перших хвилинах.
10'
Слюбик зльоту пробив з-за меж штрафного майданчика. Мʼяч не ліг на ногу і пройшов на великій відстані від воріт.
5'
Шах розібрався з кількома суперниками на фланзі та подав до карного. Одразу кілька спроб завершити атаку було в Невеса, але захисники все заблокували.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Домчак (в), Кемкін (в), Танда, Адамюк, Квасниця, Киричок, Клименко, Краснопір, Підлепенець, Фабіану, Федор.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кінарейкін — Мірошніченко (к), Стецьков, Бабогло, Полегенько — Альварес — Шах, Бруніньйо, Чачуа, Очеретько — Невес. Головний тренер — Владислав Лупашко.
Запасні: Герета (в), Фаал, Горін, Кітела, Погорілий, Підгурський, Ременяк, Рунич, Рябов, Тлумак.
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій — Лях, Дідик, Слюбик, Роман — Едсон — Алмазбеков, Слюсар, Пастух, Карабін — Климчук (к). Головний тренер — Віталій Пономарьов.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду УПЛ між Карпатами та Рухом.
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Анонс матчу Карпати - Рух 19.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Карпати у попередньому футбольному матчі 29.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Рух можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 14.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Карпати - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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