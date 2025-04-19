Карпати - Рух онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Украина.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Рух (Львов):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Карпати у попередньому футбольному матчі 29.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 14.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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