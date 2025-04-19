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Інгулець - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 квітня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
39%
Нічия
26%
ЛНЗ
35%
П1: 7.50 Х: 5.33 П2: 1.35
Цікаві факти
  • LNZ Cherkasy have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • LNZ Cherkasy have lost 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Muharrem Jashari has scored 5 times for LNZ Cherkasy.
  • Oleksandr Pyatov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (6).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 27% of their matches, LNZ Cherkasy in 22% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 27% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 22%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 2 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • LNZ Cherkasy have lost just 0 of their last 4 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Ingulets Petrove won 0, LNZ Cherkasy won 3, 1 draws.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.75 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 1.75 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and LNZ Cherkasy is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and LNZ Cherkasy is 1.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.18 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • Oleh Pushkarov has more yellow cards (4) than any other player at FC Ingulets Petrove. Muharrem Jashari has collected 5 for LNZ Cherkasy.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.06.2023 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:37 Інгулець 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Кубок України 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух П
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
39%
Нічия
26%
ЛНЗ
35%
П1: 7.50 Х: 5.33 П2: 1.35
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - ЛНЗ
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В ефірі
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Трансляція
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Муравський, Пасіч, Кушніренко, Нонікашвілі, Авагімян, Топалов, Бойко, Наумець, Молло, Драмбаєв
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Солиху, Путря, Каплієнко, Танковський, Яшарі, Тілль, Ейнел, Макуана, Момо
Інфо
Запасні Інгульці: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Попов, Дубілей, Кисленко, Лісняк, Малюк, Дзень
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Жовтенко, Діхтярук, Свистун, Катрич, Лосенко, Фарасєєнко, П'ятов, Волохатий, Сад, Могильний
У ЛНЗ 11 місце та 25 очок
Інгулець йде на останньому місці у таблиці, маючи в активі 16 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Олександр Солов'ян
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 25-го туру УПЛ, в якому Інгулець прийме ЛНЗ
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - ЛНЗ 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Інгулець у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - ЛНЗ можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 14.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 11.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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