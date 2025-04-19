Інгулець - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - ЛНЗ 20.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Інгулець у попередньому футбольному матчі 20.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Минулий поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 14.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 11.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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