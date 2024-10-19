Лівий Берег - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Полісся 19.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 19.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Полісся можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Колос - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.