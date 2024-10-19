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Лівий Берег - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 квітня 2025, 16:00 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: MEGOGO
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
31%
Нічия
27%
Полісся
42%
П1: 3.50 Х: 3.20 П2: 2.16
Цікаві факти
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 8 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Dedukh is FC Levy Bereg Kyiv's top scorer with 3 goals. Oleksiy Gutsulyak has scored 11 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (7) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Ruslan Babenko has collected 7 for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 14% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 28% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 14% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.89 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 4 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
31%
Нічия
27%
Полісся
42%
П1: 3.50 Х: 3.20 П2: 2.16
LIVE
Трансляція матчу Лівий Берег - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Через повітряну тривогу початок матчу зміщено. Поєдинок розпочнеться о 16:00!
Інфо
Запасні Полісся: Волинець, Сарапій, Тейлор, Ходрой, Андрієвський, Бітон, Гонсалвеш, Назаренко, Гуцуляк, Брістрич
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Таллес, Лєднєв, Йосефі, Крушинський, Батиста
Інфо
Запасні Лівого Берега: Караващенко, Соколов, Самар, Якимів, Іван Когут, Галас, Дієго, Войцеховський, Різник, Гереш, Кобзар
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Шаповал, Семенов, Банада, Астахов, Косовський, Приходько, Микола Когут, Шастал, Синиця, Сухоручко
У Полісся 41 очко та 4-е місце у таблиці
Лівий Берег йде на 13-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 22 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Сергій Задіран
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн 25-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийме Полісся
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Останні матчі
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Анонс матчу Лівий Берег - Полісся 19.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Лівий Берег (Киев) та командою Полісся (Житомир):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 19.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Полісся можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Колос - 13.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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