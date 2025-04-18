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Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 квітня 2025, 17:00 - Селхерст Парк
Головний суддя: Barrott, Samuel
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
21'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
П1: 2.50 Х: 3.50 П2: 2.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 12-10 in favour of Crystal Palace.
  • During the last 17 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 6 draws while AFC Bournemouth have won 5 times. The goal difference is 22-18 in favour of Crystal Palace.
  • Last season AFC Bournemouth won both games against Crystal Palace (1-0 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Crystal Palace have 3 successive home wins.
  • Did you know that Crystal Palace scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 7% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace have won 4 home matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't won in their last 5 games.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Jean Philippe Mateta is Crystal Palace's top scorer with 13 goals. Justin Kluivert has scored 12 times for AFC Bournemouth.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 37% of their matches, AFC Bournemouth in 40% of their matches.
  • Crystal Palace wins 37% of halftimes, AFC Bournemouth wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than AFC Bournemouth.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 2, AFC Bournemouth won 2, 1 draws.
  • Crystal Palace scores 0.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and AFC Bournemouth is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Crystal Palace scores 1.86 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
6
Перемог
15
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.04.2025 - 21:30 Ньюкасл 5 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 14:15 Фулгем 0 - 3 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 19:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Борнмут
33%
П1: 2.50 Х: 3.50 П2: 2.66
Склади команд
1
Henderson, Dean
6
Guehi, Marc
5
Lacroix, Maxence
26
Richards, Chris
3
Mitchell, Tyrick
19
Hughes, Will
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
10
Eze, Eberechi
7
Ісмаїла Сарр
14
Жан-Филипп Матета
13
Кепа Аррiзабалага
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
2
Huijsen, Dean
3
Kerkez, Milos
8
Scott, Alex
12
Adams, Tyler
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
11
Ouattara, Dango
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 8
    Scott, Alex
    Форвард
  • 12
    Adams, Tyler
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Андони Ираола
Статистика матчу
59%
Володіння м'ячем
41%
Штрафні
2
Кутові
1
1
Офсайди
2
Фоли
Трансляція
19'
Штрафний із глибини лівого флангу завершився відскоком на Вортона, а той злету пробив над воротами.
18'
Жовта картка
Адамс у контратаці збив Езе на власній половині.
17'
Небезпечний момент
Семеньйо з розіграшу кутового з правого флангу в межах штрафного бив у дальній, влучив у Гюйсена, але м'яч навпаки полетів за межі штрафного.
17'
Простріл Еванілсона з правого флангу штрафного Річардс перевів на кутовий.
15'
Продовжують гості тримати м'яч на чужій половині.
12'
Офсайд
Простріл Муньйоса з офсайду на правому фланзі на ближню стійку для Матета.
10'
Керкез невдало зіграв у стінку з Уаттара на лівому фланзі атаки.
8'
Лакруа запустив у аут переведення на правий фланг атаки.
6'
Вантажить м'яч до штрафного суперників Борнмут, але без завершення.
3'
Фол Керкеза на лівому фланзі оборони проти Сарра.
1'
Борнмут атакує на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Денніс, Кук, Сенесі, Брукс, Таверньєр, Солер, Джеббісон, Джеббісон, Араухо, Гілл.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Гюйсен, Забарний, Керкез — Скотт, Адамс — Семеньйо, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон.
Запасні: Тернер, Лерма, Нкетіа, Франса, Клайн, Камада, Ессе, Чілвелл, Девенні.
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Борнмут іде восьмим із 13 перемогами, 9 нічиїми та 10 поразками — 48 очок.
Інфо
Крістал Пелес іде дванадцятим із 11 перемогами, 10 нічиїми та 11 поразками — 43 очки.
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селгерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та Борнмут.
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Борнмут" 19.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Борнмут" можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 14.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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