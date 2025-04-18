Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Ньюкасл" - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Фулгем - 14.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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