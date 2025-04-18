Крістал Пелес - Борнмут онлайн трансляція матчу

18.04.2025 в 19:53 Крістал Пелас – Борнмут. Анонс та прогноз матчу 33-го туру АПЛ на 19.04.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Крістал Пелас" та "Борнмутом" у рамках чемпіонату Англії