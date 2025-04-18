Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

18.04.2025 в 00:23 Евертон - Манчестер Сіті. Анонс і прогноз матчу 33-го туру АПЛ на 19.04.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Евертоном" та "Манчестер Сіті" у рамках чемпіонату Англії