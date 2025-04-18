Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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