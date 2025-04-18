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Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 квітня 2025, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
21'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
32%
П1: 3.75 Х: 3.60 П2: 1.94
Цікаві факти
  • During the last 28 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 12 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 36-35 in favour of Manchester City.
  • During the last 56 meetings, Everton FC have won 18 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 27 times. The goal difference is 88-57 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last home win against Manchester City was in 2017.
  • Last season Manchester City won both games against Everton FC (2-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 3% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC haven't won in their last 6 games.
  • Everton FC have played 5 home matches in a row without winning.
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's home record this season: 4-8-4.
  • Iliman Ndiaye is Everton FC's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 30% of their matches, Manchester City in 45% of their matches.
  • Everton FC wins 30% of halftimes, Manchester City wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Everton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Manchester City won 3, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Everton FC scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester City is 1.2.
  • Everton FC scores 1.4 goals when playing at home and Manchester City scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
29
Ігор
17
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 14:30 Манчестер Сіті 5 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2024/2025
30.03.2025 - 18:30 Борнмут 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Манчестер Сіті
32%
П1: 3.75 Х: 3.60 П2: 1.94
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
15
O'Brien, Jake
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa Gana
10
Ndiaye, Iliman
16
Абдулайе Дукуре
11
Джек Гарісон
22
Broja, Armando
18
Ortega, Stefan
27
Nunes, Matheus
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
75
O'Reilly, Nico
19
Ілкай Гюндоган
14
Gonzalez, Nicolas
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
26
Savinho
7
Marmoush, Omar
Стартовий склад
  • 22
    Broja, Armando
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 7
    Marmoush, Omar
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 75
    O'Reilly, Nico
    Півзахисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Небезпечний момент
Нунес пробив метрів із 23-х перед штрафним. Поїхала опорна нога, але удар хороший, Пікфорду довелося падати в кут.
13'
Закидання на дальню штангу з флангу від «Ман Сіті». Савіньо впав у боротьбі із захисником - немає пенальті. Але він старався...
9'
Небезпечний момент
Прекрасне закидання від Миколенка, діагональ із лівого флангу - Гаррісон і Дукуре завадили одне одному на куті воротарського!
7'
Закидання в бік Нунеса, Миколенко його відпустив. Щоправда, м'яч летів занадто сильно, Матеус до нього не встиг.
4'
Поки що «Евертон» просто намагається вийти зі своєї половини поля. Виходить не дуже, «Сіті» затиснув.
1'
І одразу подача в штрафний «Сіті». Ортега впевнено грає на виході.
1'
Свисток
Стартовий свисток пролунав.
Інфо
"Манчестер Сіті": Ортега, Нуньєс, Діас, Гвардіол, О'Райлі, Ніко, Гюндоган, Де Брюйне (к), Савіо, Бернарду Сілва, Мармуш
Інфо
"Евертон": Пікфорд, О'Браєн, Тарковскі (к), Брантуейт, Миколенко, Гейє, Гарнер, Дукуре, Гаррісон, Ндіайє, Бройя
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас у текстовому онлайні матчу 33-го туру АПЛ між «Евертоном» (13-те місце, 38 очок) і «Манчестер Сіті» (5-й рядок, 55 балів).
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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Сіті" 19.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Евертон у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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