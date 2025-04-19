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Рома - Еллас Верона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 19 квітня 2025, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Лука Дж. Пайретто
Рома
Рим
1 - 0
Оновити
35'
Еллас Верона
Верона
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Хід матчу
4' Shomurodov, Eldor 12' Bernede, Antoine
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рома
33%
Нічия
33%
Еллас Верона
33%
П1: 1.40 Х: 4.50 П2: 8.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Hellas Verona when AS Roma is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Hellas Verona is 3-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 11 times, there have been 2 draws while Hellas Verona have won 0 times. The goal difference is 32-13 in favour of AS Roma.
  • During the last 27 meetings, AS Roma have won 16 times, there have been 6 draws while Hellas Verona have won 5 times. The goal difference is 57-35 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (AS Roma at home) and 2-1 (Hellas Verona at home).
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AS Roma scores 9% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Hellas Verona scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Hellas Verona in their last 13 encounters.
  • Hellas Verona have received 8 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 16 home matches in Serie A this season.
  • Hellas Verona haven't scored in 5 of their 16 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 11 goals. Casper Tengstedt has scored 6 times for Hellas Verona.
  • Bryan Cristante has more yellow cards (7) than any other player at AS Roma. Diego Coppola has collected 9 for Hellas Verona.
  • AS Roma have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, Hellas Verona in 14% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, Hellas Verona wins 14%.
  • The winner of their last meeting was Hellas Verona.
  • On their last meeting Hellas Verona won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Hellas Verona leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Hellas Verona is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Hellas Verona.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Hellas Verona's.
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, Hellas Verona won 2, 0 draws.
  • AS Roma scores 1.8 goals in a match against Hellas Verona and Hellas Verona scores 1.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Hellas Verona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Hellas Verona is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • AS Roma scores 1.9 goals when playing at home and Hellas Verona scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • Hellas Verona haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
9
Перемог
16
Ігор
3
Перемог
Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Еллас Верона 3 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.01.2024 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 21:45 Лаціо 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.03.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.03.2025 - 17:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Атлетік 3 - 1 Завершено Рома П
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Останні матчі - Еллас Верона
Чемпіонат Італії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Еллас Верона 0 - 0 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Торіно 1 - 1 Завершено Еллас Верона Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.03.2025 - 19:30 Еллас Верона 0 - 0 Завершено Parma Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.03.2025 - 16:00 Удінезе 0 - 1 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 13:30 Еллас Верона 1 - 2 Завершено Болонья П
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Головні події
12'
Bernede, Antoine
ГООЛ! Shomurodov, Eldor
4'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рома
33%
Нічия
33%
Еллас Верона
33%
П1: 1.40 Х: 4.50 П2: 8.00
Склади команд
99
Svilar, Mile
3
Angelino
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
19
Celik, Zeki
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
56
Saelemaekers, Alexis
35
Baldanzi, Tommaso
18
Soule, Matias
14
Shomurodov, Eldor
1
Montipo, Lorenzo
87
Ghilardi, Daniele
42
Coppola, Diego
6
Valentini, Nicolas
38
Tchatchoua, Jackson
33
Duda, Ondrej
27
Dawidowicz, Pawel
24
Bernede, Antoine
12
Bradaric, Domagoj
9
Sarr, Amin
35
Mosquera, Daniel
Стартовий склад
  • 14
    Shomurodov, Eldor
    Форвард
    4
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 9
    Sarr, Amin
    Воротар
  • 35
    Mosquera, Daniel
    Форвард
  • 38
    Tchatchoua, Jackson
  • 33
    Duda, Ondrej
  • 27
    Dawidowicz, Pawel
    Півзахисник
  • 24
    Bernede, Antoine
    Півзахисник
    12
  • 12
    Bradaric, Domagoj
  • 87
    Ghilardi, Daniele
    Захисник
  • 42
    Coppola, Diego
    Захисник
  • 6
    Valentini, Nicolas
    Захисник
  • 1
    Montipo, Lorenzo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Паоло Занетти
Статистика матчу
67
Володіння м'ячем
67
5
Штрафні
5
1
Кутові
1
1
Сейви
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - Еллас Верона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
33'
Гостям доволі важко виходити навіть з власної половини поля, адже суперники починають пресинг дуже високо
30'
Небезпечний момент
Москера пробив з-за меж штрафного, але прямо у Свілара, який забрав м'яч у руки
26'
Поки без особливих змін на полі
23'
Москера отримав м'яч у карному майданчику та пробив з розвороту, проте відправив м'яч значно вище воріт
23'
Атака Мастифів закінчилася двома навісами, але обидва були невдалі
21'
Останні хвилини Джаллороссі взяли м'яч під свій контроль та намагаються дістатися чужих воріт
18'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу суперники зуміли вибити м'яч
17'
Чачуа виконав простріл з правого флангу, але суперники встигли перевести м'яч за межі поля
16'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі, але навіс на дальню стійку вийшов занадто сильним і м'яч, перелетівши всіх гравців, вийшов за межі поля
15'
Небезпечний момент
Суле увірвався у карний майданчик з правого флангу та пробив, але Монтіпо встиг зреагувати та перевів м'яч за межі поля
14'
Анхеліно виконав закидання з лівого флангу, на дальній стійці Крістанте виграв верхову боротьбу, але скидання на партнерів вийшов не надто вдало і Монтіпо спокійно забрав м'яч у руки
12'
Жовта картка
Бернед доволі грубо зіграв проти Бальданці, хоча й не навмисно, але своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
10'
Останні хвилини без особливих змін на полі
7'
Поки на полі спостерігається доволі рівна боротьба і команди почергово контролюють м'яч
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шомуродов відкриває рахунок! Крістанте віддав чудову діагональ на правий фланг на Суле, той переграв суперника та виконав закидання у воротарський майданчик, куди набіг Шомуродов, виграв боротьбу у двох суперників та зумів проштовхнути м'яч у ворота суперника! Рахунок стає 1:0 на користь Роми
2'
Офсайд
Чудовий момент в гостей з закиданням за спини суперників, після чого Сарр вийшов на побачення з голкіпером та пробив з меж штрафного, але не зумів влучити по воротах, а після цього арбітр зафіксував положення поза грою
Свисток
Лука Пайретто дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Лука Пайретто
Головний тренер Верони: Паоло Дзанетті
На лаві запасних: Аджаї, Берарді, Данилюк, Кастанос, Лазович, Ламбурд, Ніассе, Оєгоке, Періллі, Сердар, Суслов, Фараоні, Фресе, Лівраменто, Слотсагер
Інфо
Стартовий склад Верони (3-5-2): Монтіпо - Валентіні, Коппола, Гіларді - Брадарич, Бернед, Давидович, Дуда, Чачуа - Москера, Сарр
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Буба Абубакар, Голліні, Гуммельс, Гурна-Дуат, Де Марці, Дібала, Довбик, Ель-Шаараві, Паредес, Пеллегріні, Пізіллі, Ренш, Салах-Еддін
Інфо
Стартовий склад Роми (2-2-3-1): Свілар - Анхеліно, Н'Діка, Манчіні, Челік - Коне, Крістанте - Салемакерс, Бальданці, Суле - Шомуродов
Напередодні матчу Рома займає сьому сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 54 очки та відстаючи від лідера на сімнадцять балів, а від зони єврокубків усього на два. Верона з 32 очками розташовується на чотирнадцятому місці випереджаючи зону вильоту на вісім балів
Поєдинок пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 33-го туру італійської Серії А, в якому Рома прийме у гостях Верону
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Анонс матчу Рома - Еллас Верона 19.04.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Еллас Верона (Верона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою Еллас Верона (Верона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Еллас Верона, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Еллас Верона та Рома у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Паоло Занетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Еллас Верона можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Еллас Верона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти Лаціо - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Эллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Марко Барони

Попередній матч команди Еллас Верона був зіграний проти "Дженоа" - 13.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Еллас Верона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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