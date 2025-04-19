Рома - Еллас Верона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Еллас Верона (Верона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою Еллас Верона (Верона):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Еллас Верона, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Еллас Верона та Рома у попередньому футбольному матчі 03.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Паоло Занетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти Лаціо - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Еллас Верона (Верона)
Рік заснування Эллас Верона (Верона): 1903
Країна: Италия
Тренер: Марко Барони
Попередній матч команди Еллас Верона був зіграний проти "Дженоа" - 13.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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