Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Челсі" 20.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти "Борнмут" - 14.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Легія - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Легія.

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