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Фулгем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 квітня 2025, 16:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
37%
Нічия
37%
Челсі
26%
П1: 2.86 Х: 3.50 П2: 2.49
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Chelsea FC is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 2 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 29-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 38 meetings, Fulham FC have won 3 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 23 times. The goal difference is 60-26 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Fulham FC (1-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Fulham FC scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 18% of their goals between the minutes 16-30?
  • Fulham FC haven't scored in 3 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 5 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Raul Jimenez is Fulham FC's top scorer with 10 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Antonee Robinson has assisted the most goals for Fulham FC with 10. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (8).
  • Sasa Lukic has more yellow cards (12) than any other player at Fulham FC. Moises Caicedo has collected 9 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Fulham FC wins 1st half in 30% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Fulham FC wins 30% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Fulham FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Fulham FC scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Chelsea FC is 1.2.
  • Fulham FC scores 1.45 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • In Premier League, Fulham FC has better performance than Chelsea FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 13 in the table with 39 points. Now they are number 9 with 48 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
2
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 14:30 Челсі 1 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.10.2023 - 22:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.04.2025 - 22:00 Борнмут 1 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2024/2025
29.03.2025 - 14:15 Фулгем 0 - 3 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.03.2025 - 15:30 Фулгем 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 2 Завершено Легія П
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Ліга конференцій 2024/2025
10.04.2025 - 19:45 Легія 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.04.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
37%
Нічия
37%
Челсі
26%
П1: 2.86 Х: 3.50 П2: 2.49
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Челсі: Енцо Мареска
На лаві запасних: Адарабіойо, Ачімпонг, Бадьяшиль, Густо, Джордж, Дьюсбері-Холл, Йоргенсен, Лавія, Санчо
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-2-3-1): Санчес - Кукурелья, Колвілл, Чалоба, Джеймс - Кайседо, Фернандес - Нету, Палмер, Мадуеке - Джексон
Головний тренер Фулгему: Марко Сілва
На лаві запасних: Бенда, Вілліан, Вілсон, Карлос Вінісіус, Кастань, Кейрні, Куенка, Рід, Траоре
Інфо
Стартовий склад Фулгему (4-2-3-1): Лено - Робінсон, Бессі, Андерсен, Тете - Лукич, Берге - Івобі, Перейра, Сессеньйон - Хіменес
Напередодні матчу Фулгем азймає дев'яту сходинку турнірної таблиці з 48 очками та відстає від лідера на 28 балів, а від зони єврокубків - на шість. Челсі наразі сьомий з 48 очками, відставання від зони Ліги чемпіонів складає три бали, а від лідера - 22
Поєдинок пройде у Лондоні на Крейвен Коттедж та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Фулгем прийме у гостях Челсі
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Останні матчі
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Анонс матчу Фулгем - "Челсі" 20.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Фулгем, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Челсі" можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти "Борнмут" - 14.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Легія - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Легія.

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