Ипсвич Таун - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ипсвич Таун - Арсенал 20.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ипсвич Таун та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Ипсвич Таун у попередньому футбольному матчі 27.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун



Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Челсі" - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Реал - 16.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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