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Ипсвич Таун - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 квітня 2025, 16:00 - Портмэн Роад Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Ипсвич Таун
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
П1: 7.90 Х: 4.75 П2: 1.42
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Ipswich Town and Arsenal FC is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Ipswich Town playing at home, Ipswich Town have won 1 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 10-3 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 11 meetings, Ipswich Town have won 1 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 9 times. The goal difference is 25-4 in favour of Arsenal FC.
  • Did you know that Ipswich Town scores 30% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Ipswich Town have a losing streak of 6 matches at home.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Ipswich Town haven't scored in 6 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 1-4-11.
  • Arsenal FC's away record this season: 7-7-2.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 12 goals. Kai Havertz has scored 9 times for Arsenal FC.
  • Jack Clarke has assisted the most goals for Ipswich Town with 4. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Liam Delap has more yellow cards (9) than any other player at Ipswich Town. Jurrien Timber has collected 7 for Arsenal FC.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 34% of their matches, Arsenal FC in 56% of their matches.
  • Ipswich Town wins 34% of halftimes, Arsenal FC wins 56%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 44% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Ipswich Town.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Ipswich Town scores 0.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.6 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Arsenal FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and Arsenal FC is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Ipswich Town scores 1 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ипсвич Таун
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.12.2024 - 22:15 Арсенал 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.04.2025 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 2 - 4 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 14:30 Евертон 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
П1: 7.90 Х: 4.75 П2: 1.42
LIVE
Трансляція матчу Ипсвич Таун - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Нето, Тірні, Парті, Тімбер, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Льюїс-Скеллі, Нванері.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Ківьор, Зінченко — Едегор, Меріно, Райс — Сака, Троссар, Мартінеллі.
Запасні: Волтон, Годфрі, Вульфенден, Берджесс, Боніфейс, Луонго, Тейлор, Чаплін, Делап.
Іпсвіч: А. Палмер — Туанзебе, О’Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Каюсте — Джонсон, Енсісо, Дж. Кларк — Гірст.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 1:0.
Інфо
Арсенал іде другим із 17 перемогами, 12 нічиїми та 3 поразками — 63 очки.
Інфо
Іпсвіч іде третім із кінця з 4 перемогами, 9 нічиїми та 19 поразками — 21 очок.
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Портмен Роуд (Іпсвіч, Англія) зіграють Іпсвіч та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Ипсвич Таун - Арсенал 20.04.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ипсвич Таун та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Ипсвич Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Ипсвич Таун у попередньому футбольному матчі 27.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - Арсенал можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Челсі" - 13.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Реал - 16.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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