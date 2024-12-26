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Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 квітня 2025, 16:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Роберт Джонс
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
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перерыв
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
29' Andre
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
30%
Вулверхемптон
30%
П1: 2.22 Х: 3.45 П2: 3.35
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Wolverhampton Wanderers when Manchester United is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 10 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 1 times. The goal difference is 20-6 in favour of Manchester United.
  • During the last 27 meetings, Manchester United have won 17 times, there have been 4 draws while Wolverhampton Wanderers have won 6 times. The goal difference is 41-20 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against Wolverhampton Wanderers (1-0 at home and 4-3 away).
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers have a winning streak of 4 matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester United haven't scored in 6 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 8 goals. Matheus Cunha has scored 14 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 9. Jean-Ricner Bellegarde is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (6).
  • Manuel Ugarte has more yellow cards (9) than any other player at Manchester United. Joao Gomes has collected 8 for Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 22% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 29% of their matches.
  • Manchester United wins 22% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.6 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Wolverhampton Wanderers is 0.6.
  • Manchester United scores 1.9 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 12 in the table with 42 points. Now they are number 16 with 35 points.
  • Manchester United haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 52 points. Now they are number 14 with 38 points.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
17
Ігор
4
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.12.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 22:15 Вулверхемптон 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 4 Завершено Ліон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 18:30 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Ліон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.04.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
13.04.2025 - 16:00 Вулверхемптон 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.04.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.04.2025 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.03.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 22:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон Н
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Головні події
29'
Andre
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
39%
Нічия
30%
Вулверхемптон
30%
П1: 2.22 Х: 3.45 П2: 3.35
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 41
    Amass, Harry
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 13
    Dorgu, Patrick
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 55
    Fredricson, Tyler
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 5
    Munetsi, Marshall
    Півзахисник
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 7
    Andre
    29
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 12
    Agbadou, Emmanuel
    Захисник
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 25
    Bentley, Daniel
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Витор Перейра
Статистика матчу
38%
Володіння м'ячем
62%
4
Штрафні
12
12
Фоли
4
1
Офсайди
2
Кутові
4
1
ЖК
1
Сейви
Блоковано ударів
1
Трансляція
Дуже сумний футбол був у першому таймі. Всього один удар у площину воріт на двох і то зі штрафного.
Свисток
Перший тайм завершився без голів - 0:0!
44'
Небезпечний момент
А ось це вже було небезпечно. Мейну пробивав у дальній кут, але влучити у площину воріт не зміг.
41'
Першим номером грають господарі поля, але крім удару зі штрафного немає чого згадати. Великі проблеми з позиційною грою.
37'
Здається, що до перерви забитого м'ячу ми так і не побачимо. Не хочуть нас радувати команди сьогодні якісним футболом.
34'
Еріксен зі штрафного пробивав по центру і з цим ударом без проблем впорався Бентлі. Ну це вже хоч щось цікаве.
30'
Кутовий
Еріксен подавав з лівого флангу і м'яч летів прямо у ворота, але голкіпер гостей у цьому епізоді зіграв уважно.
26'
Багато контролюють м'яч футболісти "МЮ", але це здебільшого у центрі поля. Без просування вперед поки що.
23'
Нарешті дочекалися першого удару по воротам. Семеду пробивав з-за меж штрафної, але занадто неточно.
20'
Інфо
За 20-ть хвилин у нас ще не було жодного удару у напрямку воріт. Дуже яскрава статистика першої половини зустрічі.
16'
У ці хвилини господарі поля володіють ініціативою, але все ще без моментів.Без ударів забити у футболі неможливо.
14'
Варто віддати належне гостям, які прагнуть грати сміливо, але не завжди їм вдається якісно виходити із захисту.
11'
Хочеться бачити більш активної гри команд, але на жаль, поки що вся боротьба у центрі поля.
7'
Моментів поки що немає, але обидві команди прагнуть якомога швидше доставити м'яч до заключної третини поля.
5'
Голкіпери поки що відпочивають без роботи. Обидві команди по черзі володіють м'ячем, але без просування вперед.
2'
На перших хвилинах багато боротьби у центрі поля. Гості намагаються більше грати першим номером.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Вулверхемптон" (стартовий склад): Бентлі - Гомес, Агбаду, Андре, Аїт-Нурі, Буено, Кунья, Ларсен, Мунетсі, Семеду, Тоті
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Онана - Амасс, Гарначо, Гейлунн, Доргу, Еріксен, Лінделоф, Мазраві, Мейну, Угарте, Фредріксон
У поєдинку першого кола "Вулверхемптон" переміг із рахунком 2:0. А перед цим у чотирьох поєдинках поспіль вигравав "Манчестер Юнайтед".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 33-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхемптон". Зустріч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері і розпочнеться в 16:00.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" 20.04.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Вулверхемптон" , тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 26.12.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Витор Перейра розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" можна подивитися 20.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ліон - 17.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Тоттенхем" - 13.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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