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Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 квітня 2025, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Барселона
Барселона
3 - 3
Оновити
90'
Сельта
Виго
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Хід матчу
12' Torres, Ferran 15' Борха Iглесiас
46' Losada, Iker Вийшов: Mingueza, Oscar 52' Борха Iглесiас 59' Torres, Ferran Вийшов: Yamal, Lamine 60' Lopez, Fermín Вийшов: Olmo, Dani 60' Swedberg, Williot Вийшов: Gonzales, Alfonso 62' Борха Iглесiас 64' Olmo, Dani 68' Raphinha 73' Duran, Pablo Вийшов: Lopez Gonzalez, Fernando 73' Борха Iглесiас Вийшов: Яго Аспас 78' Роберт Левандовскі Вийшов: Gavi
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
42%
Нічия
26%
Сельта
32%
П1: 1.30 Х: 5.75 П2: 8.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo when FC Barcelona is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 2-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 7 draws while RC Celta de Vigo have won 2 times. The goal difference is 62-25 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 53 meetings, FC Barcelona have won 27 times, there have been 15 draws while RC Celta de Vigo have won 11 times. The goal difference is 110-67 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against RC Celta de Vigo (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 23 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • RC Celta de Vigo haven't lost in their last 8 games.
  • RC Celta de Vigo have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to RC Celta de Vigo in their last 3 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 2 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 25 goals. Iago Aspas has scored 8 times for RC Celta de Vigo.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 11. Oscar Mingueza is RC Celta de Vigo's biggest assister (6).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • RC Celta de Vigo have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, RC Celta de Vigo in 30% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, RC Celta de Vigo wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 3, RC Celta de Vigo won 1, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against RC Celta de Vigo and RC Celta de Vigo scores 1.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RC Celta de Vigo is 1.
  • FC Barcelona scores 2.9 goals when playing at home and RC Celta de Vigo scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 17 in the table with 28 points. Now they are number 7 with 43 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
14
Перемог
28
Ігор
6
Перемог
Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Кубок Іспанії 2024/2025
02.04.2025 - 22:30 Атлетіко 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 19:30 Сельта 0 - 2 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.03.2025 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 15:00 Вальядолід 0 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
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Головні події
Роберт Левандовскі
Вийшов: Gavi
78'
73'
Duran, Pablo
Вийшов: Lopez Gonzalez, Fernando
73'
Борха Iглесiас
Вийшов: Яго Аспас
ГООЛ! Raphinha
68'
ГООЛ! Olmo, Dani
64'
62'
Борха Iглесiас ГООЛ!
Lopez, Fermín
Вийшов: Olmo, Dani
60'
60'
Swedberg, Williot
Вийшов: Gonzales, Alfonso
Torres, Ferran
Вийшов: Yamal, Lamine
59'
52'
Борха Iглесiас ГООЛ!
46'
Losada, Iker
Вийшов: Mingueza, Oscar
15'
Борха Iглесiас ГООЛ!
ГООЛ! Torres, Ferran
12'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
42%
Нічия
26%
Сельта
32%
П1: 1.30 Х: 5.75 П2: 8.50
Склади команд
25
Войцех Щенсни
35
Martin, Gerard
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
16
Lopez, Fermín
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
7
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
13
Вiсенте Гуаїта
32
Rodriguez, Javi
38
Lago, Yoel
20
Alonso, Marcos
18
Duran, Pablo
8
Beltran, Fran
6
Moriba, Ilaix
5
Carreira, Sergio
14
Losada, Iker
7
Борха Iглесiас
19
Swedberg, Williot
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
    59 12
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    78
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    68
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
    60
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 14
    Losada, Iker
    Форвард
    46
  • 7
    Борха Iглесiас
    Форвард
    73 62 52 15
  • 19
    Swedberg, Williot
    Півзахисник
    60
  • 18
    Duran, Pablo
    Форвард
    73
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 6
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 5
    Carreira, Sergio
    Захисник
  • 32
    Rodriguez, Javi
  • 38
    Lago, Yoel
    Захисник
  • 20
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Клаудио Джиралдез Гонсалес
Статистика матчу
28
Володіння м'ячем
67
8
Штрафні
8
11
Фоли
4
1
Кутові
2
2
Сейви
4
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Сельта
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
78'
Заміна
Левандовський попросив заміну у звʼязку з мʼязовим пошкодженням. Гаві зʼявився на полі.
73'
Заміна
Аспас і Лопес замінили Іглесіаса та Дурана.
83'
Гаві примудрився пробити головою після подачі з кутового, і удар був досить небезпечним. Пощастило Сельті, що мʼяч пройшов повз ворота.
68'
Гоооол!!!
Рахунок знову рівний! Рафінья з межі воротарського головою замикає подачу Ямаля, хапає мʼяч і біжить до центру. Як же посипалися гості, просто в одну мить.
64'
Гоооол!!!
Барселона майже одразу повертається в гру! Сельта проспала комбінацію Левандовський-Рафінья-Ольмо, яка пройшла через центр, Дані залишалося розстріляти голкіпера впритул і він це зробив.
62'
Гоооол!!!
Третій мʼяч забиває Іглесіас! Сліпий винос Каррейри перетворився на асист, оборона Барси сьогодні просто відбуває номер. Сімка «хрестоносців» не міг не виграти дуель у Щенсного, враховуючи скільки часу в нього було.
60'
Заміна
Сведберг поступився місцем на полі Гонсалесу.
59'
Заміна
Ольмо та Ямаль замінили Лопеса та Торреса.
52'
Гоооол!!!
Виходить уперед Сельта! Знову гравці Барси не порозумілися (цього разу Мартінес і де Йонг), Іглесіас підхопив мʼяч і вийшов віч-на-віч. Здавалося, що атака завершиться нічим, коли Борха пригальмував і погіршив свою позицію, але потім досвідчений нападник завдав більярдного удару під дальню стійку.
46'
Заміна
Хіральдес укріпив оборону, знявши Лосаду і випустивши Мінгесу.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм Сельта може сміливо заносити собі в актив, на відміну від Барселони. На каталонців явно очікує жорстка розмова з Фліком у перерві. Подивимося, чи вплине це на гру.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
43'
Інфо
2:5 за ударами в площину на користь Сельти.
43'
Небезпечний момент
Небезпечний випад провела Сельта, але Моріба своїми жахливими діями на завершальній стадії його зіпсував. Замість того, щоб підключити партнерів, які були у вигідніших позиціях, пробив з гострого кута. Навіть після цього в Лосади був шанс добити мʼяч у ворота, але і він влучив у Щенсного.
39'
Рафінья непогано пробив зі штрафного, але в ближню девʼятку все ж не влучив.
35'
Давно вже нічого цікавого не відбувається на полі. Це, звичайно ж, свідчить про те, що гра за сценарієм Сельти проходить.
28'
Гості багато помиляються на своїй половині поля, але Барселона не може їх за це покарати. Найяскравіший момент був у Рафіньї, який з межі штрафного пробив у руки воротарю.
23'
Небезпечний момент
Віго знову розбиває штучний офсайд суперника, унаслідок чого Іглесіас опиняється на ударній позиції, але цього разу не переграє Щенсного. Мартін — слабка ланка синьо-гранатових сьогодні.
15'
Гоооол!!!
Сельта швидко відіграється! Алонсо трівелою знайшов на правому фланзі Дурана, той помітив Іглесіаса і в дотик відпасував на нього. Борха б ні за що не дістався до мʼяча, але Щенсний помилився на перехопленні та дозволив нападнику розстріляти порожні ворота.
12'
Гоооол!!!
А їм і напружуватися не треба! Ферран ніби на тренуванні протягує мʼяч через центральну зону і стріляє точно в лівий нижній кут з-за меж штрафного майданчика.
10'
Розмірений початок матчу з боку Барселони. Окрім моменту на другій хвилині нічого створено не було. Не вмикають максимальні швидкості поки футболісти.
2'
Небезпечний момент
Каталонці швидко створюють перший гольовий момент! Пройшли правим флангом, Рафінья відпасував на Левандовського, який відкрився у відтяжці, потім відбувся удар. Удар непоганий, недоступний для Гвайти, але все ж неточний.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Маріо Мелеро Лопес.
Інфо
Стартовий склад Сельти: Гвайта — Алонсо, Лаго, Родрігес — Каррейра, Моріба, Бельтран (к), Дуран — Сведберг, Лосада — Іглесіас. Головний тренер — Клаудіо Хіральдес.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Мартін, Мартінес, Кубарсі, Кунде — Лопес, де Йонг (к), Педрі — Торрес, Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Гансі Флік.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 32-го туру Ла Ліги Барселона – Сельта.
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Анонс матчу "Барселона" - Сельта 19.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Клаудио Джиралдез Гонсалес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Сельта можна подивитися 19.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Сельта, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Боруссія" - 15.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес

Попередній матч команди Сельта був зіграний проти Еспаньол - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Сельта онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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