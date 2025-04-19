Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Небезпечний випад провела Сельта, але Моріба своїми жахливими діями на завершальній стадії його зіпсував. Замість того, щоб підключити партнерів, які були у вигідніших позиціях, пробив з гострого кута. Навіть після цього в Лосади був шанс добити мʼяч у ворота, але і він влучив у Щенсного.