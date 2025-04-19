Барселона - Сельта онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 19.04.2025
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою Сельта (Виго):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Клаудио Джиралдез Гонсалес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Боруссія" - 15.04.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес
Попередній матч команди Сельта був зіграний проти Еспаньол - 12.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.
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