Реал - Атлетік онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Атлетік 20.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 20.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Арсенал - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти Рейнджерс - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

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