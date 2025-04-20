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Реал - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 квітня 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Атлетік
Бильбао
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
28%
Атлетік
28%
П1: 1.72 Х: 4.15 П2: 5.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Athletic Bilbao when Real Madrid is playing at home is 3-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Athletic Bilbao is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 25 times, there have been 4 draws while Athletic Bilbao have won 3 times. The goal difference is 82-24 in favour of Real Madrid.
  • During the last 68 meetings, Real Madrid have won 43 times, there have been 11 draws while Athletic Bilbao have won 14 times. The goal difference is 140-58 in favour of Real Madrid.
  • Athletic Bilbao's last away win against Real Madrid was in 2005.
  • Last season Real Madrid won both games against Athletic Bilbao (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Athletic Bilbao in their last 20 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 3 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 12-1-2.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 22 goals. Oihan Sancet has scored 15 times for Athletic Bilbao.
  • Jude Bellingham has assisted the most goals for Real Madrid with 6. Inaki Williams is Athletic Bilbao's biggest assister (9).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Benat Prados has collected 6 for Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Athletic Bilbao have not managed to score in their last 3 matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, Athletic Bilbao in 34% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, Athletic Bilbao wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Athletic Bilbao.
  • On their last meeting Athletic Bilbao won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Athletic Bilbao has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Athletic Bilbao won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.7 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a losing streak of 3 matches at home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
20
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 17:15 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершено Валенсія П
Кубок Іспанії 2024/2025
01.04.2025 - 22:30 Реал 4 - 4 Завершено Реал Сосьєдад Н
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Останні матчі - Атлетік
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
17.04.2025 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Рейнджерс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 22:00 Атлетік 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
10.04.2025 - 22:00 Рейнджерс 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.04.2025 - 22:00 Вільярреал 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 19:30 Атлетік 0 - 0 Завершено Осасуна Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Реал
44%
Нічия
28%
Атлетік
28%
П1: 1.72 Х: 4.15 П2: 5.50
LIVE
Трансляція матчу Реал - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Агірресабала, Вівіан, Альварес, Сансет, І. Вільямс, Лекуе, Галаррета, Берчіче, Де Маркос, Саннаді, Хаурегісар, Каналес.
Атлетік: Сімон — Горосабель, Паредес, Нуньєс, Бойро — Прадос, Весга — Джало, Гомес, Беренгер — Гурусета.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Камавінга — Чуамені — Модрич, Себальйос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Атлетік — 2:1.
Інфо
Атлетік іде четвертим із 15 перемогами, 12 нічиїми та 4 поразками — 57 очок.
Інфо
Реал іде другим із 20 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 66 очок.
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та баскський Атлетік.
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Анонс матчу Реал - Атлетік 20.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 20.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Арсенал - 16.04.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти Рейнджерс - 17.04.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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