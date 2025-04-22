Барселона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 22.04.2025
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 03.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка можна подивитися 22.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 19.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре
Минулий матч команди Мальорка був зіграний проти Реал Сосьєдад - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.
Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.