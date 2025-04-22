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Барселона - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 квітня 2025, 22:30 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
17'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
47%
Нічия
27%
Мальорка
27%
П1: 1.25 Х: 6.80 П2: 12.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RCD Mallorca when FC Barcelona is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and RCD Mallorca is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 15 times, there have been 3 draws while RCD Mallorca have won 3 times. The goal difference is 48-19 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 43 meetings, FC Barcelona have won 30 times, there have been 6 draws while RCD Mallorca have won 7 times. The goal difference is 95-36 in favour of FC Barcelona.
  • RCD Mallorca's last away win against FC Barcelona was in 2008.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Barcelona at home) and 2-2 (RCD Mallorca at home).
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that RCD Mallorca scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 24 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to RCD Mallorca in their last 10 encounters.
  • RCD Mallorca have received 6 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 6 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 25 goals. Vedat Muriqi has scored 7 times for RCD Mallorca.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 12. Dani Rodriguez is RCD Mallorca's biggest assister (7).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 15 in the table with 31 points. Now they are number 8 with 43 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, RCD Mallorca in 24% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, RCD Mallorca wins 24%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RCD Mallorca.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, RCD Mallorca won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.4 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and RCD Mallorca is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2.93 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
11
Перемог
12
Ігор
0
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.12.2024 - 20:00 Мальорка 1 - 5 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.09.2023 - 22:30 Мальорка 2 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Мальорка
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.04.2025 - 17:15 Барселона 4 - 3 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
15.04.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2025/2026
12.04.2025 - 22:00 Леганес 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
09.04.2025 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершено Бетіс Н
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 15:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 19:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.03.2025 - 17:15 Мальорка 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 19:30 Атлетік 1 - 1 Завершено Мальорка Н
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
47%
Нічия
27%
Мальорка
27%
П1: 1.25 Х: 6.80 П2: 12.00
Склади команд
25
Войцех Щенсни
5
Martinez, Inigo
24
Garcia, Eric
4
Araujo, Ronald
32
Fort, Hector
8
Pedri
6
Gavi
10
Fati, Ansu
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
7
Torres, Ferran
13
Roman, Leo
2
Morey, Mateu
24
Valjent, Martin
21
Raillo, Antonio
6
Copete, Jose
22
Mojica, Johan
18
Sanchez, Antonio
5
Mascarell, Omar
12
Costa, Samu
17
Larin, Cyle
10
Серхi Дардер
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 32
    Fort, Hector
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 18
    Sanchez, Antonio
    Півзахисник
  • 5
    Mascarell, Omar
    Півзахисник
  • 12
    Costa, Samu
  • 2
    Morey, Mateu
    Захисник
  • 24
    Valjent, Martin
    Захисник
  • 21
    Raillo, Antonio
  • 6
    Copete, Jose
  • 22
    Mojica, Johan
    Півзахисник
  • 13
    Roman, Leo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Ягоба Аррасате
Статистика матчу
81%
Володіння м'ячем
19%
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Штрафні
Сейви
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Мальорка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
12'
Небезпечний момент
Постріл із правого від Ямала в центрі штрафного завершував Ферран, але переграти воротаря не зміг.
10'
Мальорка повернулась із контролем м'яча на чужій половину.
7'
Небезпечний момент
Ямал постукався з Ольмо на правому фланзі штрафного, але удар у дальній пішов над воротами.
5'
Перевели закидання з правого флангу штрафного від Ямала на дальній кутовий.
3'
Гості затримались із м'ячем на чужій половині.
1'
Простріл Морея з вільного правого флангу штрафного, після відскоку з глибини, але м'яч пішов до суперників.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Грейф, Куельяр, Лато, Пратс, Валері, Шикінью, Лопес, Доменек, Салас.
Мальорка: Роман — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Мохіка — Кошта, Маскарель, Санчес — Дардер — Ларін.
Запасні: Пенья, Кочен, Кубарсі, Рафінья, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, де Йонг, Кунде, Мартін.
Барселона: Щесни — Араухо, Гарсія, Мартінес, Форт — Педрі, Ольмо, Гаві — Ямал, Торрес, Фаті.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Барселона — 5:1.
Інфо
Мальорка йде сьомою з 12 перемогами, 8 нічиїми та 12 поразками — 44 очки.
Інфо
Барселона йде першою з 23 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 73 очки.
Мігель Анхель Ортіс Арьяс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Мальорка.
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Анонс матчу "Барселона" - Мальорка 22.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 22.04.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 03.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Ягоба Аррасате розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка можна подивитися 22.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 19.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Минулий матч команди Мальорка був зіграний проти Реал Сосьєдад - 12.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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