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Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 квітня 2025, 22:30 - Колисеум Альфонсо Перес . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Хетафе
Хетафе
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
38%
Реал
29%
П1: 4.50 Х: 3.60 П2: 1.78
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Getafe CF and Real Madrid is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Getafe CF playing at home, Getafe CF have won 5 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 11 times. The goal difference is 32-16 in favour of Real Madrid.
  • During the last 40 meetings, Getafe CF have won 6 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 30 times. The goal difference is 89-29 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Getafe CF (2-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Getafe CF scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Getafe CF haven't won any of their last 6 games against Real Madrid.
  • Getafe CF haven't scored in 5 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's home record this season: 4-7-5.
  • Mauro Arambarri is Getafe CF's top scorer with 9 goals. Kylian Mbappe has scored 22 times for Real Madrid.
  • Christantus Uche has assisted the most goals for Getafe CF with 5. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (6).
  • Djene Dakonam has more yellow cards (9) than any other player at Getafe CF. Vinicius Junior has collected 8 for Real Madrid.
  • Getafe CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Getafe CF wins 1st half in 20% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Getafe CF wins 20% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Getafe CF leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Getafe CF is down 0-1 home, they win 7% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Getafe CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Getafe CF won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Getafe CF scores 0.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Getafe CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Getafe CF and Real Madrid is 1.
  • Getafe CF scores 0.71 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хетафе
2
Перемог
25
Ігор
20
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе
Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.04.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
12.04.2025 - 17:15 Хетафе 1 - 3 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.04.2025 - 19:30 Вальядолід 0 - 4 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.03.2025 - 15:00 Хетафе 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.03.2025 - 19:30 Осасуна 1 - 2 Завершено Хетафе В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
13.04.2025 - 17:15 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.04.2025 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершено Валенсія П
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Новини команд
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Хетафе
33%
Нічия
38%
Реал
29%
П1: 4.50 Х: 3.60 П2: 1.78
LIVE
Трансляція матчу Хетафе - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Запасні: Летачек, Сола, Їлдирим, Перес, Родрігес, Петер, Сантьяго, Хуанмі, Бехуша, да Коста.
Хетафе: Сорія — Джене, Беррокаль, Дуарте, Альдерете, Іглесіас — Терратс, Мілья, Арамбарі, Бернат — Майораль.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Беллінгем, Камавінга, Модрич, Родріго, Вальєхо, Себальйос, Рюдігер, Гонсало.
Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені — Гюлер, Діас, Вінісіус — Ендрік.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Реал — 2:0.
Інфо
Реал іде другим із 21 перемогами, 6 нічиїми та 5 поразками — 69 очок.
Інфо
Хетафе йде дванадцятим із 10 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразками — 39 очок.
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Колозеум Альфонсо Перес (Хетафе, Іспанія) зіграють Хетафе та мадридський Реал.
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Анонс матчу Хетафе - Реал 23.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 23.04.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хетафе - Реал можна подивитися 23.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Хетафе - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Минулий поєдинок команди Хетафе був зіграний проти Еспаньол - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 20.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Хетафе - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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