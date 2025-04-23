Хетафе - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Хетафе - Реал 23.04.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведення матчу: 23.04.2025

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Хетафе (Хетафе) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Хетафе у попередньому футбольному матчі 01.12.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хетафе (Хетафе)

Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983

Країна: Испания

Тренер: Хосе Бордалас



Минулий поєдинок команди Хетафе був зіграний проти Еспаньол - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 20.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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