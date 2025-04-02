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Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 23 квітня 2025, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Інтер
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Мілан
Милан
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
43%
Нічия
29%
Мілан
29%
П1: 2.00 Х: 3.60 П2: 3.66
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 18 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 11 times. The goal difference is 60-50 in favour of Inter Milano.
  • During the last 80 meetings, Inter Milano have won 34 times, there have been 21 draws while AC Milan have won 25 times. The goal difference is 116-97 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano haven't lost in their last 12 games.
  • Inter Milano have won 9 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • The result of the first leg: AC Milan - Inter Milano 1-1.
  • Inter Milano have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Inter Milano have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AC Milan have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 48% of their matches, AC Milan in 36% of their matches.
  • Inter Milano wins 48% of halftimes, AC Milan wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Coppa Italia, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 games against Inter Milano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 1, AC Milan won 2, 2 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Coppa Italia games against AC Milan.
  • AC Milan have won just 1 of their last 5 Coppa Italia games against Inter Milano.
  • Inter Milano scores 1.4 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1.6 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AC Milan is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AC Milan is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Coppa Italia.
  • Inter Milano scores 2.13 goals when playing at home and AC Milan scores 1.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інтер
19
Перемог
38
Ігор
8
Перемог
Мілан
Кубок Італії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.02.2025 - 19:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер
Суперкубок Італії 2025
06.01.2025 - 21:00 Інтер 2 - 3 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 19:00 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
16.04.2025 - 22:00 Інтер 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
12.04.2025 - 19:00 Інтер 3 - 1 Завершено Кальярі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
08.04.2025 - 22:00 Баварія 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.04.2025 - 19:00 Parma 2 - 2 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.04.2025 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
11.04.2025 - 21:45 Удінезе 0 - 4 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.04.2025 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Фіорентина Н
Кубок Італії 2024/2025
02.04.2025 - 22:00 Мілан 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.03.2025 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Мілан П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
43%
Нічия
29%
Мілан
29%
П1: 2.00 Х: 3.60 П2: 3.66
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - "Мілан"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Даніеле Довері
Головний тренер Мілану: Сержіу Консейсау
На лаві запасних: Бартезагі, Бондо, Ебрахам, Жоау Фелікс, Лофтус-Чік, Муса, Соттіль, Спортьєлло, Терраччано, Торріані, Тіав, Флоренці, Хіменес, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (3-4-2-1): Меньян - Павлович, Габбія, Томорі - Ернандес, Рейндерс, Фофана, Хіменес - Леау, Пулішич - Йович
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Ачербі, Беренбрух, Ді Дженнаро, Залевський, Зоммер, Карлос Аугусто, Коккі, Корреа, Павар, Фраттезі, Чалханоглу
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Хосеп Мартінес - Бастоні, Де Врей, Бісек - Дімарко, Мхітарян, Асллані, Барелла, Дарміан - Таремі, Лаутаро Мартінес
Нагадаємо, що попередній поєдинок закінчився унічию 1:1, а переможець цього матчу у фіналі Кубку Італії зустрінеться з переможцем пари Емполі - Болонья
Поєдинок пройде у Мілані на Стадіо Джузеппе Меацца, більш відомому як Сан-Сіро, та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції півфінального матчу-відповіді Кубку Італії, в якому Інтер зустрінеться з Міланом
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Дженоа Дженоа 0 Лаціо Лаціо 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Торіно Торіно 2 Удінезе Удінезе 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Кальярі Кальярі 1 Фіорентина Фіорентина 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Parma Parma 1 Ювентус Ювентус 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 0 Істра Істра 1

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Анонс матчу "Інтер" - "Мілан" 23.04.2025, Кубок Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 23.04.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 02.04.2025 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Мілан" можна подивитися 23.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Болонья" - 20.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Болонья".

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти "Аталанта" - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Мілан" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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