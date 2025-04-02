Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - "Мілан" 23.04.2025, Кубок Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Італії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 23.04.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Мілан" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 02.04.2025 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Болонья" - 20.04.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Болонья".

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)

Рік заснування "Милан" (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Минулий поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти "Аталанта" - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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