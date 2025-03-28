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Інгулець - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 березня 2025, 13:20 . Трансляція: MEGOGO
Інгулець
Петрово
0 - 0
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31'
Верес
Ровно
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
25%
Верес
39%
П1: 4.95 Х: 3.55 П2: 1.75
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
23.04.2017 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Верес
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Верес 5 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
25%
Верес
39%
П1: 4.95 Х: 3.55 П2: 1.75
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
29'
Протасевич уже встиг пробити здалеку з правого флангу, але просто до рук воротаря.
27'
Заміна
Куцію поміняли на Протасевича.
25'
Куцію з травмою вивели за межі поля.
23'
Жовта картка
Волохатий виконував подачу з лівого флангу штрафного, але наступив на ногу Куції.
21'
Захисники розібрались із прострілом П'ятова з правого флангу штрафного.
19'
Закидання до лівого флангу штрафного Дахновський завершив заробленим кутовим.
17'
Контроль м'яча в центрі поля від Інгульця.
15'
Волохатий збив Кучерова в центрі поля.
12'
Небезпечний момент
Гайдучик та Шарай перехопили м'яч у П'ятова на правому фланзі штрафного, після чого форвард пробив низом до рук Паламарчуку.
10'
Небезпечний момент
Куція з правого флангу контратаки подав до центру штрафного на Дахновського, але той головою пробив повз дальню стійку.
9'
Вовченка збив на правому фланзі атаки Кисленко.
7'
Небезпечний момент
Дахновський здалеку з лівого флангу пробив просто до рук Паламарчуку.
5'
Паламарчуку дісталась подача з правого флангу від Степанюка.
3'
Удар Кучерова з відскоку від подачі кутового з правого флангу перед штрафним пішов над воротами.
1'
Закидання пішло до правого флангу штрафного, де Щарай зльоту пробив над воротами.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Початок о 13:20.
Інфо
12:26. Відбій.
Небезпечний момент
09:48. Повітряна тривога.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Годя, Венделл.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Гайдучик, Степанюк.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Фарасєєнко, Меленчук, Бенедюк, Н. Попов, Свистун, Дихтярук, Могильний.
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей, Малиш, Жовтенко, Катрич — П’ятов, Лосенко, Волохатий — Сад, Кисленко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия 2:2.
Інфо
Верес іде восьмим із 7 перемогами, 7 нічиїми та 7 поразками — 28 очок.
Інфо
Інгулець іде останнім із 3 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 15 очок.
Софія Причина (Львівська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють петровський Інгулець та рівненський Верес.
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Анонс матчу Інгулець - Верес 28.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2025/2026 .

Дата проведення матчу: 28.03.2025
Час початку матчу: 13:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Верес можна подивитися 28.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 16.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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