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Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2025, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Ворскла
Полтава
1 - 0
Оновити
27'
Верес
Ровно
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
30%
Нічия
30%
Верес
39%
П1: 2.40 Х: 3.20 П2: 3.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings, FC Vorskla Poltava have won 5 times, there have been 6 draws while Veres Rivne have won 2 times. The goal difference is 15-11 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against Veres Rivne (2-1 at home and 2-1 away).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Veres Rivne scores 24% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Vorskla Poltava have lost 4 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Vorskla Poltava have played 8 home matches in a row without winning.
  • FC Vorskla Poltava have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 8 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (6) than any other player at FC Vorskla Poltava. Giorgi Kutsia has collected 7 for Veres Rivne.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 8 in the table with 30 points. Now they are number 14 with 21 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 12% of their matches, Veres Rivne in 35% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 12% of halftimes, Veres Rivne wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, Veres Rivne won 0, 2 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 1.2.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.82 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Veres Rivne were number 14 in the table with 20 points. Now they are number 7 with 35 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
6
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
30%
Нічия
30%
Верес
39%
П1: 2.40 Х: 3.20 П2: 3.20
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
  • 80
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
70
Володіння м'ячем
70
1
Сейви
1
2
Кутові
2
1
Фоли
1
1
Штрафні
1
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Верес
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
25'
Гоооол!!!
18'
Кане змістився с флангу в центр і метрів з 30-и вистрілив по воротах. У площину влучив, але просто по центру, Кожухар взяв мʼяч намертво.
15'
10'
Полтавці активніші в атаці, можна навіть з натяжкою сказати, що вони діють першим номером. В цілому, це зрозуміло, адже тільки Ворскла сьогодні вирішує турнірні завдання.
5'
Ндукве відгукнувся на подачу Ієде, але замість акцентованого удару лише легенько зачепив мʼяч головою.
1'
Степанюк опинився на ударній позиції завдяки успішному пресингу від партнерів, але спрямувати мʼяч у площину не зумів. Перша пристрілка невдала.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Анастасія Романюк.
Запасні: Ющищин (в), Островський, Нестеренко, Пасіч, Челядін, Авдилі, Малиш.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Хрипчук, Павлюк, Крупський — Мякушко, Скляр, Пердута (к), Кане — Ндукве, Ієде. Головний тренер — Юрій Максимов.
Запасні: Когут (в), Кулик (в), Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Баран, Кучеров, Шарай, Лепський, Годя, Венделл.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куція — Дахновський, Харатін, Кльоц, Луан — Гайдучик, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду УПЛ між Ворсклою та Вересом.
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Останні матчі
Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Нашвилл Нашвилл 7 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 2 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 2 Остін Остін 0 Завершено 02:30 - Сьогодні Коламбус Крю Коламбус Крю 2 Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Завершено 02:30 - Сьогодні Шарлотт Шарлотт 0 Нью-Інгленд Революшн Нью-Інгленд Революшн 1

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Анонс матчу Ворскла - Верес 27.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Верес можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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