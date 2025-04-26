Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
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