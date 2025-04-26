Колос - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Полісся 27.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 27.04.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Колос у попередньому футбольному матчі 25.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній матч команди Колос був зіграний проти Шахтар - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 23.04.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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