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Колос - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2025, 15:30 - Колос . Трансляція: MEGOGO
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
38%
Полісся
27%
П1: 3.14 Х: 3.00 П2: 2.57
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (Kolos Kovalivka at home) and 1-0 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches at home.
  • Kolos Kovalivka have played 8 home matches in a row without winning.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost none of their last 4 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 7 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-6-5.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 5 goals. Oleksiy Gutsulyak has scored 11 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Maksym Tretyakov has assisted the most goals for Kolos Kovalivka with 2. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 18% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 27% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 18% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Kolos Kovalivka won 0, FC Polissya Zhytomyr won 1, 2 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • Kolos Kovalivka scores 0.33 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 0.67 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Polissya Zhytomyr is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Polissya Zhytomyr is 0.33.
  • Kolos Kovalivka scores 0.38 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос П
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Останні матчі - Полісся
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
13.04.2025 - 13:00 Ворскла 0 - 2 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Верес 0 - 1 Завершено Полісся В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
38%
Полісся
27%
П1: 3.14 Х: 3.00 П2: 2.57
LIVE
Трансляція матчу Колос - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У Полісся 4-а позиція та 42 набрані бали
Колос йде на 10-му місці у таблиці, маючи в активі 27 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Олексій Деревинський
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий матч 26-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Полісся
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - Полісся 27.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Колос у попередньому футбольному матчі 25.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Полісся можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Шахтар - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 23.04.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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