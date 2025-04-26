Оболонь - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Карпати 26.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 26.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Оболонь у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Динамо - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Рух - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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