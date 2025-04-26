Оболонь - Карпати онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Оболонь у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Динамо - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Рух - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
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