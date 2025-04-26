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Оболонь - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 квітня 2025, 18:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Карпати
Львов
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
35%
Карпати
35%
П1: 4.20 Х: 3.00 П2: 2.12
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 5 times. The goal difference is 16-6 in favour of Karpaty Lviv.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Karpaty Lviv haven't lost in their last 7 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Pryimak has more yellow cards (5) than any other player at FC Obolon Kyiv. Denis Miroshnichenko has collected 8 for Karpaty Lviv.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, Karpaty Lviv in 46% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, Karpaty Lviv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 1, Karpaty Lviv won 2, 2 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.8 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and Karpaty Lviv is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and Karpaty Lviv is 0.8.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.56 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.76 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпати 1 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2024
29.04.2023 - 15:30 Оболонь 1 - 2 Завершено Карпати
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь П
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 18:00 Карпати 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
30%
Нічия
35%
Карпати
35%
П1: 4.20 Х: 3.00 П2: 2.12
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Назарій Дьордь
Головний тренер Карпат: Владислав Лупашко
На лаві запасних: Киричок, Адамюк, Підлепенець, Іґор, Квасниця, Федор, Клименко, Танда Патрісіо, Шах, Кемкін, Домчак
Інфо
Стартовий склад Карпат (4-1-4-1): Кінарейкін - Мірошниченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько - Альварес - Костенко, Бруніньйо, Чачуа, Очеретько - Краснопір
Головний тренер Оболоні: Сергій Шищенко
На лаві запасних: Федорівський, Рибка, Осман, Грисьо, Мороз, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Теслюк
Інфо
Стартовий склад Оболоні (5-3-2): Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн - Вітенчук, Курко, Бичек - Груша, Устименко
Напередодні матчу Оболонь має в своєму активі 24 очки та розташовується на дванадцятій сходинці маючи відрив від зони вильоту усього у один бал. Карпати наразі п'яті з 39 очками відстаючи від лідера на 24 бали, а від зони єврокубків на чотирнадцять
Поєдинок пройде у Києві на Оболонь Арені та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 26-го туру Прем'єр-ліги, в якому Оболонь прийме у гостях Карпати
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Анонс матчу Оболонь - Карпати 26.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Оболонь у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Карпати можна подивитися 26.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Динамо - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Рух - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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