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ЛНЗ - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 квітня 2025, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
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26'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
9' Андрій Понєдєльнік
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
31%
Нічия
31%
Кривбас
38%
П1: 3.33 Х: 3.14 П2: 2.37
Цікаві факти
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against LNZ Cherkasy (2-0 at home and 3-0 away).
  • LNZ Cherkasy have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 4% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • LNZ Cherkasy have lost 3 matches in a row.
  • LNZ Cherkasy haven't won any of their last 3 games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's top scorer with 5 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 11 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 22% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 34% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 22% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 2 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 3 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 0, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • LNZ Cherkasy scores 0.33 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 2.67 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Kryvbas Kriviy Rih is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 11 with 26 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбас 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 15:35 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Колос В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 13:10 Ворскла 0 - 1 Завершено Кривбас В
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Головні події
9'
Андрій Понєдєльнік
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
31%
Нічия
31%
Кривбас
38%
П1: 3.33 Х: 3.14 П2: 2.37
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 7
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
    9
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 40
    Jurcec, Jan
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
71
Володіння м'ячем
71
2
Кутові
2
2
Штрафні
2
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Зараз Кривбас грає більше на м'ячі, але таке враження, що ЛНЗ і не проти
20'
Небезпечний момент
Ух, який гарний простріл від Юрчеца з правого флангу пройшов - ось тільки ніхто з партнерів не встиг його зімкнути! Але ж небезпечно було!
18'
Соса прям лідер - розповідає партнерам, кому і куди потрібно розбігатися під час атаки
16'
А Кліщук чудово зорієнтувався – вийшов майже до центру поля та зірвав контру ЛНЗ, яка могла бути дуже небезпечною
15'
А ось перший кутовий для Кривбасу - але знову не найкращий навіс, справа так і не дійшла до удару
13'
Дібанго в атаці далеко відпустив м'яч, і той полетів за лицьову
11'
Кутовий
Ще один кутовий для ЛНЗ - цього разу впевнено відбився Кривбас, хоч і подача Тілля була не найкращою
8'
Жовта картка
Перша жовта у нас - Понєдєльнік відверто руками тримав Момо
6'
Небезпечний момент
Перший момент у нас! Після навсу з кутового та удару головою Каплієнка Кліщук сейвить!
5'
Ейнел тримається за ногу, здається, наступив на неї Юрчец
4'
Офсайд
Загалом цілком спокійний початок у нас. Ось Соса заліз у офсайд
2'
Кузик загострив з флангу, прострілив у штрафний майданчик, але удар Твердохліба був заблокований
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Віллівальд, Хома, Бандейра, Конате, Задерака, Іконно, Гонсалез, Луньов, Кам'янський, Ндомбазі, Мулик
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго, Ілич, Вакулко, Кузик, Твердохліб, Микитишин, Соса
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Соліху, Кушніренко, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Авагімян, Топалов, Молло, Беннетт, Макуана, Драмбаєв
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Каплієнко, Дайко, Муравський, Путря, Тілль, Яшарі, Танковський, Ейнел, Пасіч, Момо
У ЛНЗ 11-а позиція та 26 набраних балів
Кривбас йде на 6-му місці у таблиці, маючи в активі 38 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Андрій Коваленко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий матч 26-го туру УПЛ, в якому ЛНЗ прийме Кривбас
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Анонс матчу ЛНЗ - Кривбас 26.04.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Кривбас можна подивитися 26.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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