ЛНЗ - Кривбас онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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