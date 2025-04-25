Чорноморець - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Рух 26.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 26.04.2025

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 25.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Карпати - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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