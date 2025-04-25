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Чорноморець - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 квітня 2025, 13:00 - Черноморец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Yevhen, Tsybulko
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
36%
Нічия
29%
Рух
36%
П1: 2.85 Х: 3.00 П2: 2.80
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 4 times. The goal difference is 18-12 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season FC Rukh Lviv won both games against FC Chernomorets Odessa (2-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 47% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's away record this season: 4-5-4.
  • Vitaliy Yermakov has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 2. Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's biggest assister (5).
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 15% of their matches, FC Rukh Lviv in 28% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 15% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Rukh Lviv won 3, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 2.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Rukh Lviv is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.79 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 5 in the table with 41 points. Now they are number 9 with 30 points.
  • Both teams lost their last match.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 10 in the table with 29 points. Now they are number 15 with 18 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 18:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 15:30 Карпати 4 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 13:00 Карпати 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.04.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
36%
Нічия
29%
Рух
36%
П1: 2.85 Х: 3.00 П2: 2.80
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 11
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 16
    Ryabov, Artur
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 1
    Gereta, Yurii Volodymyr
    Воротар
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 75
    Andriy, Kitela
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Ponomarov, Vitaliy
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Рух
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MEGOGO
Трансляція
Інфо
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько — Бутко (к), Ракицький, Скиба, Кисіль — Янаков, Габелок, Сігєєв, Мустафаєв — Попов, Хобленко. Головний тренер — Олександр Кучер.
Інфо
Стартовий склад Руха: Герета — Роман, Холод, Горін, Кітела — Підгурський — Рунич, Рябов, Пастух, Карабін — Климчук (к). Головний тренер — Віталій Пономарьов.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 26-го туру УПЛ Чорноморець – Рух.
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Анонс матчу Чорноморець - Рух 26.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 26.04.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 25.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Карпати - 19.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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