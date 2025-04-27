  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтар - Динамо Дивитися онлайн

У тренді

Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виталий Романов
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
4'
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
30%
Нічия
24%
Динамо
46%
П1: 2.25 Х: 3.40 П2: 3.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 17 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 46-23 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 74 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 34 times, there have been 20 draws while FC Dynamo Kyiv have won 20 times. The goal difference is 100-69 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Dynamo Kyiv (1-0 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 6 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 19 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Dynamo Kyiv in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 8-3-0.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 11 goals. Vladyslav Vanat has scored 15 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Artem Bondarenko has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 5. Mykola Shaparenko is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (6).
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (5) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Denys Popov has collected 5 for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 41% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 51% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 41% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Dynamo Kyiv won 0, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.4 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 0.6.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.26 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
27
Перемог
55
Ігор
16
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 18:00 Шахтар 2 - 4 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.04.2025 - 13:59 Кривбас 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.04.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Кубок України 2024/2025
23.04.2025 - 16:00 Буковина 1 - 4 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.04.2025 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 14:05 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
30%
Нічия
24%
Динамо
46%
П1: 2.25 Х: 3.40 П2: 3.33
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 11
    Kevin
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 18
    Ghram, Alaa
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 18
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Динамо
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Віталій Романов
Головний тренер Динамо: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Лучкевич, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-4-2): Нещерет - Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик - Кабаєв, Шапаренко, Михайленко, Ярмоленко - Ванат, Буяльський
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Твардовський, Траоре, Криськів, Швед, Судаков, Азаров, Кауан Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Різник - Педро Енріке, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас - Матвієнко - Кевін, Марлон, Бондаренко, Педріньйо - Егіналду
Напередодні матчу Динамо лідирує у турнірній таблиці маючи в своєму активі 63 очки і відрив від Олександрії у три бали. Шахтар наразі третій з 53 очками випереджаючи Полісся на десять балів
Поєдинок пройде у Львові на Арені Львів та розпочнеться о 18:00
Вітаємо усіх шанувальників футболу на текстовій трансляції Українського класичного - Шахтар прийме у гостях Динамо
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Коньяспор Коньяспор 2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Анже Анже 0 Лілль Лілль 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Інтер Інтер 0 Рома Рома 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 2 Емполі Емполі 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Стивенейдж Боро Стивенейдж Боро 0 Ротерхэм Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 225 000 На сайт
2 100 000 На сайт
3 150 000 На сайт
4 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Шахтар - Динамо 27.04.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 27.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Динамо можна подивитися 27.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Полісся - 23.04.2025, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Буковина - 23.04.2025, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.