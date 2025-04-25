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Зоря - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 квітня 2025, 18:00 - Славутич-Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Омельченко, Александр
Зоря
Луганск
0 - 0
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25'
Лівий Берег
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
29%
Лівий Берег
36%
П1: 1.77 Х: 3.50 П2: 4.75
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Levy Bereg Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 8 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 6-0-6.
  • Petar Micin is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Ruslan Dedukh has scored 3 times for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 42% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 17% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 42% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.21 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 13:00 Кривбас 3 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.04.2025 - 13:45 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.03.2025 - 18:00 Зоря 0 - 3 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.03.2025 - 15:30 Динамо 2 - 2 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.04.2025 - 17:20 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.04.2025 - 15:30 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
29%
Лівий Берег
36%
П1: 1.77 Х: 3.50 П2: 4.75
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 6
    Popara, Dejan
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 29
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Виталий Первак
Статистика матчу
69%
Володіння м'ячем
31%
2
Штрафні
1
4
Кутові
2
Сейви
1
1
Фоли
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Лівий Берег
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Сапутін забрав подачу з лівого флангу від Шаповала.
20'
Небезпечний момент
Сапутін витягнув удар Сухоручка з лівого флангу в ближній кут низом.
19'
Мічин перевів у аут м'яч із-під дриблінгу Синиці на лівому фланзі.
17'
Жовта картка
Сухоручка збив праворуч у захисті Джордан.
15'
Небезпечний момент
Механіву дістався удар головою від Яцика на дальній стійці з подачі кутового з лівого флангу.
13'
Простріл із правого флангу не пустили до Корабліна.
11'
Небезпечний момент
Відскок від подачі з правого флангу перед штрафним Шастал завершив ударом зльоту повз ліву стійку.
9'
Тронтель здалеку пробив у блок Сухоручка перед чужим штрафним.
7'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу завершився невдалим ударом головою від Будківського.
6'
Гості сидять глибоко в обороні.
4'
Яцик з-за лицьової виконав простріл із лівого флангу штрафного.
3'
Продовжує атакувати Зоря від початку матчу.
1'
Зоря почала з кутового ліворуч в атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Караващенко, Самар, Соколов, Дієго, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар, Сіднней, Гереш.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал — Приходько, Косовський, Банада — Синиця, Сухоручко, Шастал.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Жуніньйо, Слесар, Горбач, Маткевич, Білоцерковець.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Дришлюк, Вантух — Кораблін, Попара, Мічин — Антюх, Будківський, Яцик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Зоря — 2:0.
Інфо
Лівий Берег іде тринадцятим із 6 перемогами, 5 нічиїми та 13 поразками — 23 очки.
Інфо
Зоря йде восьмою з 10 перемогами, 2 нічиїми та 12 поразками — 32 очки.
Олександр Омельченко (Слов'янськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий Берег (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та київський Лівий Берег.
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Анонс матчу Зоря - Лівий Берег 25.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 25.04.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Лівий Берег можна подивитися 25.04.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Полісся - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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