Зоря - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Лівий Берег 25.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 25.04.2025

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 20.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Полісся - 19.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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