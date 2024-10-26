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Інгулець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 квітня 2025, 15:30 - Стадион Ингулец . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
28%
Нічия
28%
ФК Олександрія
45%
П1: 12.00 Х: 5.33 П2: 1.26
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Ingulets Petrove have won 1 times, there have been 1 draws while FC Oleksandriya have won 5 times.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Oleksandr Filippov has scored 10 times for FC Oleksandriya.
  • Oleh Pushkarov has more yellow cards (4) than any other player at FC Ingulets Petrove. Ivan Kalyuzhnyi has collected 9 for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 25 points. Now they are number 2 with 54 points.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 26% of their matches, FC Oleksandriya in 44% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 26% of halftimes, FC Oleksandriya wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Oleksandriya won 3, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.6 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Oleksandriya is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Oleksandriya is 1.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.08 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 0 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.04.2025 - 15:30 Інгулець 1 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.04.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2025/2026
28.03.2025 - 13:20 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2025/2026
16.03.2025 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2025/2026
18.04.2025 - 14:28 Ворскла 1 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.04.2025 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.04.2025 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас В
Кубок України 2024/2025
02.04.2025 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.03.2025 - 14:05 Лівий Берег 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
28%
Нічия
28%
ФК Олександрія
45%
П1: 12.00 Х: 5.33 П2: 1.26
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - ФК Олександрія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Зустріч пройде на КСК Ніка, адже стадіон Інгульця досі не готовий приймати матчі.
Інфо
Арбітр — Олександр Кальонов.
Запасні: Жилкін (в), Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Кисленко, Дубілей, Бенедюк, Сад, Лісняк, Малиш, Дзень.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук (к) — Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Свистун — Лосенко — Могильний, Пʼятов, Волохатий, Фарасєєнко — Пушкарьов. Головний тренер — Василь Кобін.
Запасні: Макаренко (в), Кравченко, Булеца, Кулаков, Мішньов, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Мартинюк, Копина, Шостак, Галоян.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Ндіка, Шабанов, Кампуш, Скорко — Калюжний — Цара, Смирний, Шепелєв, Козак — Ковалець (к). Головний тренер — Руслан Ротань.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду УПЛ між Інгульцем і Олександрією.
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - ФК Олександрія 25.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.04.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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