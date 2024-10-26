Інгулець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - ФК Олександрія 25.04.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 25.04.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Інгулець у попередньому футбольному матчі 26.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти ЛНЗ - 20.04.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Ворскла - 18.04.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2025/2026 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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